Călugăr băut la volan, accident pe Valea Călugărească Un calugar din Maramureș a provocat, miercuri, un accident pe DN1B, in Valea Calugareasca, dupa ce nu a pastrat distanța fața de autoturismul din fața. Nimeni nu a fost ranit, insa acum calugarul este cercetat penal, fiind depistat cu o alcoolemie de 1,77 alcool pur in aerul expirat. Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova au declarat, corespondentului Mediafax, ca accidentul s-a petrecut in Valea Calugareasca. Un calugar din Maramureș, in varsta de 43 de ani, nu a pastrat distanța fața de autoturismul care circula in fața sa și l-a lovit. In urma impactului,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 52 de ani a fost suprins marți, in plina zi, pe o strada din Fagaras, conducand masina sub influenta bauturilor alcoolice. Dupa ce a fost oprit in trafic si testat cu etilotestul, rezultatul a fost unul de dosar penal: 1,05mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit fagarasultau.ro, soferul…

- Politistii rutieri din Sighetu Marmatiei au depistat joi, in trafic, doi barbati care au condus autoturisme in stare avansata de ebrietate. In jurul orei 12.00, politistii care desfasurau activitati pe str. P-ta 1 Decembrie 1918 din municipiu, au oprit pentru control un autoturism condus de un barbat…

- Cercetați pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (Pe), 6 august a.c., ora 22.10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Marașești au depistat un barbat, din localitate, in timp ce conducea un autoturism deși se afla sub influența alcoolului. In urma testarii cu aparatul alcooltest…

- Un barbat de 52 de ani din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a fost depistat de Poliția Rutiera, la volanul unui autoturism, sub influența alcoolului. Avea alcoolemie de 1,00 in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 14.00, polițiștii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat…

- In perioada 07-08 iulie, politistii aflati in teren pentru controlul si supravegherea traficului rutier, au depistat mai multi conducatori auto aflati la volan sub influenta bauturilor alcoolice. La Lapusel, Dumbravita si Campulung la Tisa, testarile cu etilotestul au indicat o concentratie de peste…

- DrunkDrivealcool In perioada 7-8 iulie, politistii aflati in teren pentru controlul si supravegherea traficului rutier, au depistat mai multi conducatori auto aflati la volan sub influenta bauturilor alcoolice. La Lapusel, Dumbravita si Campulung la Tisa, testarile cu etilotestul au indicat o concentratie…

- Trei barbati sunt cercetati pentru conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa s-au urcat la volan bauti, fiind depistati marți, in trafic inainte sa provoace accidente de circulatie. Astfel, in jurul orelor 16.30, agenții au depistat un localnic in varsta de 39 de ani care șofa pe strada…

- Dosare penale la regimul circulației rutiere La data de 25.06.2019, in jurul orei 08.00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Vrancea au depistat un barbat, in varsta de 32 de ani, din jud. Constanța, in timp ce conducea pe DN2-E85, pe raza localitații Dumbraveni, un moped, fara sa dețina permis…