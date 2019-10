Caloriferele craiovenilor se încălzesc, începând de joi Incepand de joi, craiovenii vor avea caldura in apartamente. Caloriferele se vor dezmorti treptat, deoarece furnizorul de caldura incepe probele la cald. Acestea se vor desfasura inclusiv pe parcursul saptamanii viitoare. Din 28 noiembrie, caldura va fi furnizata pe timp de noapte si ulterior in ritm continuu. Incepand cu 17 octombrie, Termo va efectua probele la cald in vederea furnizarii agentului termic secundar pentru incalzire. Acestea se vor face intre orele 20.00 și 8.00. In cazul in care temperaturile exterioare sunt in scadere, vom furniza in flux continuu caldura. Instalatia se umple… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termo Craiova a anunțat ca, din 17 octombrie, incep probele la cald in vederea furnizarii agentului termic secundar pentru incalzire. Probele la cald se vor efectua intre orele 20.00 și 8.00. Proprietarilor/locatarilor le revine obligația sa anunțe la sediul Termo Craiova și la punctul termic toate…

- Mai multe clase ale Liceului de Arte din Focsani au fost inundate dupa ce societatea de termoficare a orasului a incarcat, in week-end, instalatiile cu apa calda, pentru a face probele de incalzire, iar mai multe calorifere din unitatea de invatamant au cedat. Cursurile a trei clase au fost mutate…

- Colterm a demarat deja probele la rece pentru testarea sistemului de transport a agentului termic, in vederea pregatirii sezonului rece. Incepand de miercuri se vor face teste in noi puncte termice In vederea pregatirii sezonului de incalzire 2019-2020, Colterm a anuntat ca, incepand cu data de 16 septembrie…

- ■ meteorologii anunta disconfort termic pina joi, 29 august ■ dupa amiaza si noaptea se pot produce furtuni violente ■ din pacate, de caldura nu scapam ■ Caldura excesiva nu ne slabeste si meteorologii au emis o noua informare de canicula si disconfort termic. Totodata specialistii atrag atentia asupra…

- Un val de caldura va pune stapanire peste țara noastra, incepand de miercuri, 21 august. Meteorologii au anunțat trei zile de disconfort termic, cu temperaturi de 37 de grade. Vremea se menține deosebit de calda. Potrivit ANM, miercuri, joi si vineri disconfortul termic va fi ridicat mai ales in zonele…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 27 de grade in sudul litoralului si 36 de grade in vestul si in sudul Olteniei si cele minime intre 11 grade in estul Transilvaniei si 22 de grade in nordul litoralului si in Dealurile de Vest. In Capitala este inregistrata o temperatura la prag de canicula,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de caldura excesiva și disconfort termic valabila pentru județul Suceava. Informarea meteo a intrat in vigoare de astazi, de la ora 10:00 și este valabila pana duminica, 11 august, la ora 20:00. Potrivit meteorologilor in cursul zilelor de…

- Craiovenii vor plati, incepand din aceasta luna, facturi mai mari la Termo. Furnizorul de caldura si apa calda al orasului creste tariful gigacaloriei cu 10% fata de luna trecuta. Cu alte cuvinte, se scumpesc apa calda si caldura pentru locuitorii Craiovei. Motivul? Complexul Energetic Oltenia (CEO),…