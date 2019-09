Call to action (VIDEO) Poate ca nu suntem parintii lor. Dar asta nu inseamna ca nu sunt ai nostri. Acesta e unul din gandurile actorului Victor Rebengiuc, spuse cu voce tare, dupa ce am vizitat impreuna un centru de plasament de tip vechi, o institutie, un orfelinat – spuneti-i cum vreti voi. Cert e ca, intr-un astfel de loc, copiii cresc fara copilarie. Fara iubire. Fara afectiune. Fara parinti. Imagineaza-ti cum ar fi fost sa fii crescut tu asa. Imagineaza-ti cum ar fi ca propriii tai copii sa creasca asa. Greu te poti gandi la un blestem mai crunt. De asta am tot inchis institutii in ultimii 22 de ani. De asta le… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

