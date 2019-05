Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sibiu si Politia Locala au organizat un call center non-stop, cu tarif normal, la numarul 0269/208.978, unde cetatenii pot afla informatii cu privire la restrictiile de trafic si devierile unor rute de transport public, in contextul Summitului din 9 mai. ''Pentru a veni in sprijinul…

- In scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale cand, in mod tradițional, consumul unor cantitați de alimente de origine animala crește, conducerea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Valcea, a dispus masuri specifice, suplimentare.…

- CHIȘINAU, 17 feb – Sputnik. Nu numai în țara noastra au fost înasprite sancțiunile pentru șoferii nedisciplinați. Din 15 februarie, în România a intrat în vigoare noul Cod Rutier care a adus un șir de modificari, inclusiv amenzi mai mari, unele fiind majorate chiar…

- Pentru a celebra Președinția Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, Forumul Cultural Austriac București in colaborare cu EUNIC Romania (Rețeaua Institutelor Culturale Naționale din UE), Reprezentanta Comisiei Europene in Romania si Primaria Sibiu prezinta „Another Europe / O alta Europa”, expoziție…

- Cancelarul german Angela Merkel a avertizat ca zilele care vor urma dupa summitul liderilor UE, care are loc joi, vor fi vitale pentru evitarea unui scenariu privind un Brexit fara acord, relateaza Mediafax citând site-ul EUObserver.com. Ajungând la Bruxelles, aceasta a avertizat ca Parlamentul…

- În acest week-end, angajații Inspectoratului Național de Patrulare în perioada 8 - 11 martie curent, au activat în mod sporit pe traseele naționale întru prevenirea încalcarilor RCR și a accidentelor rutiere, cu informarea participanților la trafic despre riscurile…

- Profesorii din invațamantul preuniversitar au fost anunțați incepand cu noul an ca vor fi trecuți in concediu de odihna pe durata vacanțelor, aceasta decizie fiind luata pentru a taia bugetul alocat hranei pe care aceștia o primesc in vacanța. Conform calculelor, economia ar fi in valoare de 29 de…