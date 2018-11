Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi a celebrat ieri, 26 octombrie, implinirea a 158 de la infiintarea primei institutii de invatamant superior din Romania, in 1860. La ceremonia festiva „Dies Academici" au luat parte profesori, studenti si reprezentanti ai altor universitati din Iasi, invitatul…

- Comisia nr. 4 pentru activitati stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, sport, culte si protectie sociala a Consiliului Local Municipal Constanta s a reunit ieri in sedinta. Din Comisia de invatamant, sanatate, cultura, sport, culte si protectie sociala fac parte urmatorii consilieri locali municipali:Raluca…

- Titlul de cetatean de onoare al Capitalei urmeaza sa ii fie conferit actorului Marius Bodochi, conform unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Proiectul a fost adoptat cu 42 de voturi "pentru" si doua abtineri. In expunerea…

- Comunitatea parohiala romano-catolica din cartierul Izvoare a trait in zilele de 6 si 7 octombrie 2018 doua momente marcante pentru viata sufleteasca a credinciosilor. Sambata, 6 octombrie, imbracata in straie de sarbatoare, l-a primit pe PS Aurel Perca, episcop auxiliar al Diecezei de Iasi, care a…

- La data de 05 octombrie a.c., in jurul orei 10.00, un echipaj de politie rutiera din Bacau a depistat in trafic un barbat de 46 de ani, din judetul Iasi, in timp ce conducea un autoturism pe strada Chimiei, sub influenta alcoolului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul…

- UPDATE In prima zi a Referendumului pentru revizuirea Constituției și-au exprimat opțiunea 1.046.583 de cetațeni, ceea ce reprezinta 5,72 la suta din numarul alegatorilor cu drept de vot. In județul Bacau, la ora 21, cand s-au inchis secțiile, votasera 28.671 de cetațeni din cei 605.043 inscriși pe…

- Un polițist național care a refuzat sa se legitimeze cu cartea de identitate a fost ridicat dintr-o cafenea din Bacau de detașamentul de intervenție al Poliției locale. Incidentul s-a petrecut pe 7 iunie dar a fost facut public abia astazi, in ședința Consiliului local, cand unul dintre membrii Comisiei…

- Decor academic. Togi si imnuri. Solemnitate. Intra Senatul in Aula „Moldova” a Universitatii „George Bacovia”. Sarbatoare. E inceput de Festival. O noua editie a Festivalului National „George Bacovia”. Anul acesta sarbatoarea Poetului si a Poeziei nu incepe cu poezia, incepe cu Teatrul. Ceremonia este…