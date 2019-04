Caline, te tine sa-l trezesti din somn pe Mele?

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Nu este deloc exclus sa ne apropiem de un moment extrem de interesant. Pe care l-am prognozat ca scenariu posibil. Și anume ca majoritatea PSD plus ALDE sa se ejecteze de la guvernare. Și sa-și regizeze aceasta ieșire ca și cand Executivul a cazut fiindca nu mai are suficenta…

- Calin Popescu Tariceanu sustine ca, desi a stabilit cu Viorica Dancila si Liviu Dragnea sa incheie discutiile pe Justitie pana la 1 martie, PSD a continuat sa vorbeasca despre ordonanta de urgenta pe Codurile Penale. El a precizat ca, in acest context, Opozitia are avantaj la alegerile pentru PE. …

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu sustine ca Tudorel Toader ar fi trebuit sa dea ordonanta de modificare a Codurilor Penal si de Procedura Penala, pentru ca singur s-a angajat sa faca acest lucru. Mai mult, Tariceanu, invitat la Digi 24, a afirmat ca acest lucru ar fi trebuit facut…

- O sedita a avut loc marți in biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la care au participat premierul Viorica Dancila, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul Tudorel Toader. Dupa aproape trei ore de discutii, nu s-a stabilit in mod cert daca in sedinta de miercuri va fi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca ALDE, ca membru al Coalitiei, trebuie sa isi sustina echipa guvernamentala, fiind alaturi de ministrul Tudorel Toader la votul care se va acorda miercuri in Camera Deputatilor pe motiunea simpla pe Justitie, precizand insa ca nu poate garanta…

- Intr-o discutie cu Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca nu a avizat niciun mandat pentru ambasadorul Romniei la Bruxelles, Luminita Odobescu, in cazul Kovesi. Melescanu spune ca Tudorel Toader e responsabil pentru votul dat de Luminita Odobescu…