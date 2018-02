Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lider al ALDE, a declarat sambata, la Sinaia, ca se poate discuta despre inființarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Paza și Protecție (SPP), avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca nu crede ca ar putea fi evitata infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), pentru ca incep sa apara din ce in ce mai multe lucruri.”Se pare ca acolo sunt lucruri mult mai grave decat banuiam noi”, a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut, joi, o intrevedere, cu Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Tariceanu a subliniat importanta asigurarii, intr-un context de dialog si comunicare deschisa si constanta, de catre partenerii apropiati ai Romaniei…

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. 'Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat disponibilitatea pentru a se întâlni cu oficiali europeni si a discuta în detaliu despre legile Justitiei. "Sunt o serie de cuvinte (în declaratia presedintelui Comisiei Europene) extrem de calde…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, în replica la scrisoarea Comisiei Europene (CE) privind modificarile legilor justitiei, ca mesajul de la Bruxelles este &"o pripeala“ din partea Comisiei si ca

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a acuzat din nou pe presedintele Klaus Iohannis ca este un „om al sistemului paralel“, cerandu-i sa ia atitudine fata de „influenta nefasta“ a acestei presupuse structuri asupra justitiei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca sistemul constitutional romanesc are "o hiba majora - suprapunerea puterilor executive intre Guvern si presedinte" si ca o eventuala revizuire a Legii fundamentale trebuie sa aiba "suportul" tuturor fortelor politice.

- Bogdan Chirieac ocupa locul unu in topul gazetarilor și locul doi in clasamentul analiștilor la evenimente interne. Iata topul lui Sorin Ovidiu Vintu: Topul gazetarilor: Sorin Roșca Stanescu, Cornel Nistorescu, Bogdan Chirieac, Ion Cristoiu, Doru Bușcu; Liviu Avram, Dan Andronic;…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment – si cred ca acesta s-a consumat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut vineri ca seful statului, Klaus Iohannis, patroneaza sistemul represiv al statului, care il foloseste, la randul sau, ca pe o marioneta. Acuzatiile au fost lansate de Tariceanu dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca si-ar fi dorit ”o reforma mai ampla, mai cuprinzatoare si mai curajoasa” a legilor justitiei, el apreciind ca Parlamentul a facut ”un minim necesar”, in conditiile unei presiuni mediatice si a unei presiuni publice, care denota putina…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca "nu vede sensul" convocarii unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea, de catre Parlament, a modificarilor propuse pentru Codurile Penale in vederea transpunerii Directivei europene privind prezumtia de nevinovatie, intrucat termenul…

- Potrivit surselor citate, Executivul va da un aviz negativ pe proiectul care vizeaza Casa Regala. Comisia juridica si Comisia pentru cultura ale Senatului au decis, in sedinta comuna din 5 decembrie, sa amane dezbaterea si emiterea unui raport pentru Legea privind Statutul Casei Regale, initiata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca tema schimbarii formei de guvernamânt cu monarhia constitutionala merita o dezbatere cât mai ampla la nivelul societatii.

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca PSD și ALDE nu sunt de acord cu amendamentul trecut in Comisia de Buget la Legea bugetului de stat pe 2018 prin care se transfera 100% din banii colectați din impozitul pe venit catre Unitațile Administrativ Teritoriale.”Acel amendament…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a dat o replica dura magistratilor care s-au declarat nemultumiti de modificarile aduse Legilor Justitiei. Liderul ALDE sustine ca desi este o societate libera, in care fiecare poate sa-si exprime parerea, le reaminteste magistratilor ca Parlamentul…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…

- Biroul Permanent al Senatului a aprobat joi o procedura de urgenta accelerata pentru dezbaterea legilor Justitiei in forul decizional. Senatorii vor putea depune amendamente doar pana luni dimineata, iar raportul va fi elaborat in maximum 24 de ore. "Termen de depunere a amendamentelor: luni,…

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca Parlamentul Romaniei deranjeaza pe multi oameni de la varful "sistemului paralel", iar teama acestora ca isi vor pierde functiile si puterea a generat "reactii nedemocratice, dincolo de limita Constitutiei". "Pe zi ce trece, constat ca Parlamentul Romaniei…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- ”Am avut o atitudine publica care, in principal, este destinata romanilor, nu neaparat Departamentului de Stat, dar cine are urechi de auzit, sa auda. Cred ca si cei de la Departamentul de Stat probabil ca vor fi un pic mai atenti si vor trebui sa analizeze mai in profunzime si nu superficial, pe…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala, in care spune ca traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate, o perioada in care se pare ca romanii nu-si pot decide singuri viitorul. El isi exprima speranta…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, trebuie demis, pentru continuarea activitații Comisiei. "Nu putem sa facem aceste analize cu domnul Dumbrava in funcția de secretar general al SRI", a declarat…

- Comisia de control a activitații SRI continua astazi seria audierilor prin prezența deputatului PSD, Mircea Draghici. Incepand cu ora 15, parlamentarul va fi audiat in fața membrilor comisiei de ancheta, conform președintelui Comisiei de control SRI, Claudiu Manda.

- Calin Popescu-Tariceanu, un nou atac la adresa DNA! Președintele Senatului declarat luni ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "isi face treaba cu brio", iar "deranjul" pe care l-a provocat pachetul de legi din domeniul Justitiei ar trebui sa ii puna pe ganduri pe romani.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sfideaza Parlamentul prin refuzul repetat de a se prezenta in fata comisiei parlamentare de ancheta a alegerilor prezidentiale din 2009, chiar si dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca prezenta sa…

- Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a relatat Comisiei SRI faptul ca George Maior si Florian Coldea îsi tineau zilele de nastere la sediul SRI K2, unde participau politicieni de la PSD, PDL, PNL, dar si persoane din zona justitiei. "Horia Georgescu, ne-a relatat despre zile de…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta…

- Moneda nationala a atins luni cea mai slaba cotatie din 2012 si pana in prezent in raport cu euro, cursul anuntat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in crestere cu 1,05 bani (0,23%) in comparatie cu valoarea din sedinta precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro.…