- Biroul permanent al Senatului ar putea include, luni, pe ordinea de zi a plenului, raportul Comisiei juridice privind solicitarea DNA de încuviințare a începerii urmaririi penale în cazul presedintelui Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu, anunța Agerpres.Comisia juridica…

