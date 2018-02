Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca va fi audiat in perioada urmatoare presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Nu este singura audiere anunțata de comisia parlamentara de ancheta. Pe 27 februarie urmeaza sa vina la audieri…

- Presedintele Comisiei de aparare a Senatului, Marcel Vela, a anuntat luni ca liderul PSD, Liviu Dragnea, este invitat sa prezinte saptamana viitoare in acest for motivele pentru care unii demnitari au renuntat la serviciile SPP. "Pentru a inchide un subiect delicat si fierbinte, avand in vedere ca…

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- * Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la opt, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Patru au murit in perioada 22 - 28 ianuarie, nefiind vaccinate antigripal.…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, va propune modificarea sistemului de achiziție a echipamentelor militare pentru Armata Romana. Liderul partidului ALDE dorește introducerea in contracte a unor clauze care sa prevada acțiuni compensatorii (offset) de 80% din valoarea achiziției. In mesajul…

- Perioada de sacrificare a porcilor in gospodariile populației a trecut, insa posibilele urmari ale infestarilor cu trichinella spiralis i-au pus pe jar pe prahovenii care au mancat din carnea porcilor bolnavi, inainte de a primi rezultatele examenelor trichineloscopice. Deși medicii sanitar-veterinari…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a reacționat la atacurile președintelui Klaus Iohannis la adresa președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Social-democratul a subliniat ca Iohannis „a ramas la aceeași teza ca toata…

- Cu toate ca autoritatile au precizat ca nu exista nicio amenintare specifica pentru evenimentele ce vor avea loc pe strazile capitalei britanice, Politia a atras atentia ca oamenii trebuie sa fie vigilenti.Nick Aldworth, reprezentant al Politiei Metropolitane, a afirmat ca vor fi utilizate…

- Traian Basescu i-a raspuns dur lui Calin Popescu Tariceanu, dupa ce șeful Senatului i-a transmis lui Klaus Iohannis ca se folosește de tacticile fostul președinte. "El face aceeași greșeala pe care a facut-o predecesorul sau, Traian Basescu, de a folosi aceste forțe represive ale statului pentru…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Președintele Consiliului Județean Suceava și al PNL Suceava, Gheorghe Flutur impreuna cu președinții organizațiilor PNL din Regiunea de Nord-Est a semnat ”Manifestul pentru Moldova” document adresat premierului Mihai Tudose, președinților Senatului și Camerei Deputaților, Calin Popescu Tariceanu respectiv…

- Oamenii acorda atentie acestui fenomen datorita perioadei mai lungi de promotii, dar nu intentioneaza neaparat sa si cumpere. Pentru achizitie asteapta weekend-ul propriu-zis de Black Friday. Perioada crescuta de atentie acordata evenimentului duce la un timp mai lung de evaluare si comparare a ofertelor,…

- Ședința solemna a Camerelor reunite ale Parlamentului, dedicata omagierii Regelui Mihai I, a inceput. La lucrari participa, alaturi de parlamentari, președintele Klaus Iohannis, Custodele Coroanei Române, principesa Margareta, patriarhul Daniel, premierul Mihai Tudose, membri…

- Protestele din strada reprezentau, la inceput, societatea civila, dar au devenit "in mod vadit foarte politice", a afirmat, duminica, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. "Aceste proteste, care la început reprezentau într-un fel ceea ce numim societatea,…

- Basescu și Tariceanu, printre persoanele invitate pentru audieri la Comisia SRI Printre persoanele care sunt invitate pentru audieri, in perioada urmatoare, la Comisia pentru controlul activitații SRI se vor regasi fostul președinte Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu, care in 2005 era prim-ministru,…

- Victor Ponta califica drept “prostie isterica” ideea PSD de a organiza mitinguri de susținere. Fostul președinte social-democrat spune ca partidul mai bine ar avea grija de guvernare avand in vedere ca in ultimii ani a fost macinat de scandaluri interne. Victor Ponta califica drept “prostie isterica”…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, pe Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala, in care spune ca traim o perioada in care drepturile si libertatile cetatenilor sunt amenintate, o perioada in care se pare ca romanii nu-si pot decide singuri viitorul. El isi exprima speranta…

- Traim o perioada in care drepturile și libertațile cetațenilor sunt amenințate, o perioada in care se pare ca romanii nu-și pot singuri decide viitorul, a declarat, vineri, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, care a adaugat ca este convins "ca vom depași toate aceste dificultați,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca va participa la parada dedicata Zilei Nationale a Romaniei, din tribuna, raspunzand la o intrebare legata de evenimentele la care va fi prezent de 1 Decembrie. „La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii”, a declarat joi premierul…

- Deputatul Catalina Bozianu a adresat primului ministru Tudose, sefului Senatului, Calin Popescu Tariceanu si presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, o solicitare de demisie a ministrului Educatiei Liviu Pop. Redam integral mesajul deputatului PMP Catalina Bozianu: "Transformarea studenților…

- Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea (PSD) și Calin Popescu Tariceanu (ALDE), au publicat marți un comunicat de presa comun in care afirma ca „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat…

- "Astazi (marți — n.r.) am avut audierea domnului Florin Ghiulbenghian. Domnia sa ne-a trimis o adresa in care ne-a solicitat sa fie audiat pentru ca are destul de multe elemente și aspecte care țin de activitatea comisiei noastre. Sunt lucruri destul de grave spuse de el, nu știu daca se vor proba.…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca s-a hotarat, in cadrul comisiei, sa fie transmisa o adresa catre Serviciul Roman de Informatii in care sa fie solicitata 'analiza si decizia privind eliberarea din functia de secretar general' a lui Dumitru…

- Florin Ghiulbenghian a fost audiat marți la Comisia parlamentara pentru controlul SRI, unde a prezentat o serie de cazuri in care sunt implicați ofițeri ai Serviciului Roman de Informații. "Astazi (marți — n.r.) am avut audierea domnului Florin Ghiulbenghian. Domnia sa ne-a trimis…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al actriței Cristina Stamate a fost depus marți la Teatrul "Constantin Tanase", zeci de bucureșteni venind sa ii aduca un ultim omagiu. Printre cei care au trecut sa își ia ramas bun s-au numarat Mitica Popescu, Alexandru Arșinel,…

- Avocatul Robert Rosu, inculpat in dosarul retrocedarii „Fermei Baneasa”, a fost audiat astazi ca martor in procesul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului. Fosta sotie a politicianului, Ioana Valmar, s-a prevalat…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, trebuie demis, pentru continuarea activitații Comisiei.”Nu putem sa facem aceste analize cu domnul Dumbrava in funcția de secretar general al SRI”, a declarat Claudiu…

- Judecatorul Horatius Dumbrava, fost membru al CSM, arata ca magistratii Curtii COnstitutionale ar trebu sa transeze situatia daca un „actor constitutional” poate sesiza CCR cu un conflict juridic care, de fapt, nu il priveste. El face trimitere la cazul presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu,…

- Dragnea a participat joi, alaturi de presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la reuniunea organizatiei pensionarilor PSD, in timp ce Parlamentul dezbatea motiunea de cenzura "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Cei doi presedinti de Camere au iesit de la sedinta plenului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat joi ca recentele afirmatii ale presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la DNA reprezinta "o libertate de exprimare". Prezent...

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, sustine ca in intalnirile sale cu Laura Codruta Kovesi, din perioada in care ocupa functia de procuror general, aveau ca tema, preponderent, mandatele de securitate nationala."A…

- „Astazi nu vom emite un raport, pentru sunt foarte multe amendamente si e normal ca si Ministerul Finantelor sa se poata exprima asupra acestora”, a spus Teodorovici. Presedintele Comisiei de buget-finante a Senatului, social-democratul Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Guvernul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, dupa ce presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, l-a criticat pentru prezenta sa la dezbaterea organizata de Grupul pentru Dialog Social (GDS) pe tema legilor justitiei, ca atacurile la adresa sa sunt o denaturare grosolana a evenimentului,…

- "Tot ce face DNA in ultima perioada este limpede ca lumina zilei ca face justitie selectiva. DNA a devenit un jalnic instrument politic. Din ce in ce mai multi romani vad asta, este grav pentru ca duce la lipsa increderii intr-o institutie fundamentala- justitia. Face mult rau si asupra imaginii…

- Premierul Mihai Tudose, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea sunt așteptați de 1 Decembrie la Alba Iulia. PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2017, Alba Iulia Potrivit informațiilor transmise, miercuri, de Comandamentul Diviziei 4 Infanterie Gemina,…

- Tariceanu: Atitudinea doamnei Kovesi, o sfidare a instituției Parlamentului Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca atitudinea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, de a nu da curs invitației Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidențiale din 2009 reprezinta…

- Dosarul Belina instrumentat de DNA impotriva lui Liviu Dragnea poate fi aruncat in aer astazi de o decizie a CCR. Curtea Constituționala a Romaniei discuta azi cererea președintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, de a se constata conflictul juridic intre Guvern și DNA ca urmare a cercetarii privind…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a prezentat miercuri o situatie cu numarul de mandate solicitate si obtinute pe Legea sigurantei nationale, potrivit SRI."Ne-a venit un raspuns de la SRI, unul clasificat si unul neclasificat, privind mandatele solicitate…

- „Eu nu cred ca exista vreun membru din conducerea PSD care sa nu aiba un dosar facut. Nu mai cred asta. Nu cred ca exista”, a spus Dragnea la Romania Tv. La remarca moderatorului ca acest lucru este naucitor, Dragnea a comentat: „Este ingrozitor, nu naucitor”. „Sper sa nu fie asa...…

- Numirea lui Florin Ionel Moise in functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Integritate a fost adoptata, luni, de plenul Senatului, cu 64 de voturi ''pentru'', 17 ''impotriva'' si o abtinere. Presedintele Comisiei juridice, Robert Cazanciuc, a anuntat ca in acest for a fost adoptat un raport…

- Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi erau "inverșunați" pe fostul candidat la prezidențiale Mircea Geoana pentru ca acesta a declarat in spațiul public ca, daca ar fi ieșit președinte, l-ar fi menținut in funcția de procuror șef DNA pe Daniel Morar, insa nu și pe cei doi, a susținut președintele…