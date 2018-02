Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a confirmat marti audierea la comisie a presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, data urmand sa fie stabilita in perioada care vine."Am informat comisia ca am avut o discutie cu dl Tariceanu si i-am…

- Presedintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, a anunțat, marti, ca Serviciul a trimis un raspuns clasificat in legatura cu sistemul de repartizare aleatorie a dosarelor. Mai mult, senatorul PSD a precizat ca, la randul sau, Comisia a solicitat un raspuns nesecret, privind vulnerabilitatile…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI pe data de 27 februarie, la ora 11,00, in calitatea sa de fost director al Serviciului Roman de Informatii, a anuntat ieri presedintele comisiei, Claudiu Manda, potrivit Agerpres. Invitatia…

- „Ne-am dorit sa sustinem in cadrul Grupului USR o conferinta de presa despre initiativele USR in noua sesiune parlamentara. Asistam , din pacate, la un nou abuz al puterii care conduce serviciile administrative ale celor doua Camere. Presa nu a fost lasata sa intre pana la grupul parlamentar invocand…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI intentioneaza sa il audieze pe Sebastian Ghita, a declarat vineri presedintele comisiei, Claudiu Manda. 'Intentionam sa il audiem pe domnul Ghita, sa vorbim cu domnia sa. Este posibil, respectand Legea informatiilor clasificate. Nu o sa…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, va avea o discutie, vineri, la Parlament, cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, pentru a stabili modul in care acesta va fi invitat oficial pentru a fi audiat in comisie, in calitate de fost director al Serviciului…

- Liviu Dragnea va fi audiat de Comisia pentru controlul activitatii SRI Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat în mod "sigur" la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la o data ce va fi stabilita, a anuntat senatorul Claudiu Manda, seful acestei comisii.…

- Comisia parlamentara pentru controlul activitatii Serviciului Roman de Informații (SRI) a analizat, marti, proiectul de buget pentru anul 2018 al Serviciului si a decis acordarea unui aviz favorabil. Bugetul propus instituției pe anul 2018 a crescut fata de anul 2017 cu 13%, acesta fiind de 2,306 miliarde…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, senatorul PSD, Claudiu Manda, a declarat marti ca nu a primit niciun raspuns de la SRI referitor la solicitarea de retragere din functia de secretar general a generalului Dumitru Dumbrava.Manda a raspuns astfel unei intrebari pe aceasta…

- Membrii Comisiei parlamentare de control a activitații SRI au decis, cu 5 voturi „pentru“ și 3 „împotriva”, sa ceara demisia generalului SRI, secretar general al Serviciului, pe motiv ca menținerea acestuia în funcție ar afecta lucrarile comisiei. Presedintele…

- Florin Ghiulbenghian a fost audiat marti la Comisia parlamentara pentru controlul SRI, unde a prezentat o serie de cazuri in care sunt implicati ofiteri ai Serviciului Roman de Informatii. El a detaliat, printre altele, si despre implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind prostituatele la serviciile…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat marti ca s-a hotarat, in cadrul comisiei, sa fie transmisa o adresa catre Serviciul Roman de Informatii in care sa fie solicitata 'analiza si decizia privind eliberarea din functia de secretar general' a lui Dumitru…

- Membrii Comisiei parlamentare de control al SRI au discutat, marti, despre posibilitatea de a solicita generalului Dumitru Dumbrava demisia din functia de secretar general al Serviciului Roman de Informatii, la cinci zile dupa ce generalul a fost audiat in cadrul Comisiei. Discutia despre…

- Comisia parlamentara de control al SRI a decis marti, cu 5 voturi ”pentru” si 3 voturi ”impotriva”, sa solicite demisia generalului SRI Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului, pe motiv ca cercetarile comisiei nu pot fi efectuate cata vreme acesta ramane in functie. Presedintele Comisiei…

- Biroul Executiv al Consiliului Director din SRI a hotarat, in sedinta de marti, ca dialogul interinstitutional sa nu se mai realizeze prin Secretariatul General, ci exclusiv prin Cabinetul Directorului. Reactia Serviciului a venit dupa ce presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu…

- Serviciul Roman de Informatii spune ca a luat act de declaratiile presedintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a generalului Dumitru Dumbrava si cere membrilor Comisiei prlamentare sa nu implice Serviciul in niciun fel de joc politic. De…

- "Serviciul Roman de Informații a luat act de declarația facuta in mass-media de catre președintele Comisiei Parlamentare de Control asupra activitații SRI, domnul senator Claudiu Manda, privind posibila solicitare de demisie a unui ofițer cu atribuții administrative din cadrul SRI. Biroul…

- "Biroul Executiv al Consiliului Director din SRI solicita tuturor membrilor Comisiei sa nu implice Serviciul in niciun fel de joc politic, manifestandu-si totodata determinarea de a continua cooperarea corecta si de buna credinta in conformitate cu cadrul normativ care reglementeaza relationarea…

- Discutia despre cererea de plecare din functie a lui Dumitru Dumbrava a fost anuntata de catre presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. ”Vom avea sedinta de comisie la ora 11.00 (...) O sa discutam si o sa analizam aspectele spuse de domnul Dumbrava in cadrul comisiei si lucrurile…

- Audieri la comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI Generalul SRI, Dumitru Dumbrava, a confirmat ca a colaborat cu procurorul DNA, Alexandra Lancranjan, dar a precizat ca nu ar fi ajutat-o în cariera, a afirmat ieri presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii…

- Claudiu Manda, președintele Comisiei de control a activitații SRI, a vorbit in aceasta seara despre audierea de astazi, intinsa pe parcursul mai multor ore, a generalului Dumitru Dumbrava, secretarul general al Serviciului Roman de Informatii si fost sef al Directiei juridice a SRI, cel care a starnit…

- „Domnul Horia Georgescu a relatat, miercuri, ca SRI a transmis informari catre ANI in baza unui protocol incheiat intre cele doua institutii. Georgescu a indicat ca o astfel de informare a venit de la SRI si in cazul domnului Hellvig”, a spus Manda. Horia Georgescu a fost audiat, miercuri,…

- Șeful Comisiei SRI: Dosarul lui Hellvig de la ANI a pornit de la o informare a SRI Fostul sef ANI, Horia Georgescu, a indicat Comisiei de control al SRI ca dosarul de incompatibilitate pe care directorul SRI Eduard Hellvig l-a avut, in 2012, la ANI, a pornit de la o informare transmisa de Serviciu,…

- Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, Claudiu Manda, a declarat joi ca, in urma unei corespondențe cu SRI, intre ANI și Serviciul Roman de Informații nu a fost semnat niciun protocol, dupa cum a afirmat fostul președinte al ANI Horia Georgescu, in fața membrilor comisiei. „Am…

- Comisia parlamentara de control SRI continua audierile Senatorul Claudiu Manda - presedintele comisiei parlamentare de control a activitatii SRI Comisia parlamentara pentru controlul SRI va continua saptamâna viitoare audierile în cadrul cercetarilor declansate de afirmatiile ofiterului…

- Generalul in rezerva Dumitru Iliescu, fost sef al SPP a spus Comisiei parlamentare de control al SRI ca se pregatește un nou dosar Belina. La ieșirea de la comisie, Iliescu a declarat ca SRI a fost implicat nu doar in dosarul Belina ci și in altele care au vizat persoane “incomode”. Generalul in rezerva…

- "A spus ca se mai pregatește un nou caz Belina și ca sunt patru miniștri vizați (..) și ca urmatoarea persoana din viitorul lot este doamna Olguța Vasilescu. Nu a vrut sa detalieze foarte mult, a incercat sa transmita ca se incearca cumva introducerea unor persoane care sunt in coordonarea SRI ca…