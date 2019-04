Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila participa, marți, de la ora 14.00, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice, scrie Mediafax.Potrivit…

- &"Vizita oficiala a președintelui Senatului, dl. Calin Popescu Tariceanu, în Regatul Maroc, care urma sa aiba loc în perioada 27-31 martie 2019, a fost amânata la solicitarea parții

- Conflict intre liderul PNL, Ludovic Orban și președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu dupa ce președinte Senatului a atacat liberalii pentru ca o susțin pe fosta șefa a DNA, Laura Codruța...

- Biroul permanent al Senatului a stabilit pentru 2 aprilie termenul final acordat Comisiei juridice pentru un punct de vedere referitor la cererea DNA in cazul presedintelui ALDE, Calin Popescu-Tariceanu. Conform Regulamentului, din acest moment votul poate sa se dea in maximum 15 zile, adica se poate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, conform agerpres.ro Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis…

- "Nu trebuie sa pornim de la ideea ca trebuie sa fie modificata. Daca va fi un motiv sa aduca un plus pentru romani cu siguranta suntem deschisi la orice fel de propunere, dar pana atunci cei care spera sa nu mai spere, pentru ca spera degeaba", a spus Teodorovici. In ceea ce priveste discutiile…

- Taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, introdusa prin ordonanta lacomiei, ar putea fi eliminata, a declarat miercuri presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu.

- Discuțiile sunt deschise de Calin Popescu Tariceanu: Avand in vedere ca LIBOR a fost manipulat, nu trebuie exclusa ipoteza ca și alți indici pot fi manipulați. Il rog pe colegul meu Daniel Zamfir sa intre in subiect. Daniel Zamfir: Apreciez ca ați venit alaturi de intreg Consiliul de Administrație.…