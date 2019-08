"Eu nu sunt legat de funcție, am fost și ministru, și parlamentar, și prim ministru, pentru mine nu era importanta funcția de președinte al Senatului. Am avut discuții și de alt gen. Doamna Dancila a spus la un moment dat "Domnule, haideți sa gandim cum ar fi sa securizam aceasta Coaliție printr-o ințelegere pe termen lung". A fost aceasta discuție și i-am spus "Nu mai am incredere pentru ca noi am discutat ceva impreuna. Dumneavoastra cand ați preluat șefia partidului aveți doua opțiuni: sa considerați ca sunteți legata de ințelegerea prealabila vizand un singur candidat la prezidențiale cu…