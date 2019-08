Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni la Antena 3, dupa ce a partidul sau a decis sa iasa marți de la guvernare, ca nu vede o „salvare” pentru cabinetul Viorica Dancila și a avansat un termen de doua saptamani pentru actualul Executiv. Tariceanu a mai zis ca prima opțiune a ALDE, daca…

- Ministrii ALDE care nu se retrag din Guvern vor fi exclusi din partid, a anuntat, luni, liderul formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu. "Pe calea de consecinta a deciziei de a iesi de la guvernare, Biroul Politic si Delegatia Permanenta au hotarat retragerea ministrilor din Guvern si cei care nu vor face…

- ALDE a decis sa se retraga din coaliția cu ALDE și, conform anumitor surse, marți, dupa ședința de Guvern, cei patru miniștri ALDE vor demisiona. Numai ca a aparut o mare surpriza: Ramona Manescu, cea care conduce Ministerul de Externe, a decis sa tradeze.Conform informațiilor STIRIPESURSE.RO,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a transmis Vioricai Dancila ca va vota motiunea de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului sau, sustin surse politice pentru Adevarul. Practic, Tariceanu va pune umarul la daramarea Guvernului din care a facut parte timp de aproape trei ani. Premierul i-a cerut…

- ALDE o propune oficial pe Ramona Manescu la Ministerul de Externe, în locul lui Teodor Meleșcanu, anunțul fiind facut de Varujan Vosganian, la finalul ședinței conducerii partidului.„Nu putem neglija un anumit tip de percepție publica privind modul de gestionare a alegerilor în…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a spus ca motiunea de cenzura a opozitiei nu are sanse de reusita. "Impreuna cu cei din Coalitie, am dat asigurari ca aceasta motiune nu trece. Este un exercitiu democratic al Opozitiei. Respect acest drept. Au creat o asteptare care mie mi se pare ca…

