- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la Brașov, in contextul in care PSD va discuta in CExN de luni despre remanierea guvernamentala, ca iși pastreaza aprecierile pentru ministrul Justiției, dar ca la ministerul Transporturilor ar dori o angajare mai activa pe proiecte mari.Chestionat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceptul saptamanii ca a incheiat evaluarea ministrilor, urmand sa prezinte concluziile in sedinta CEx PSD. Ea a refuzat sa spuna care ministri vor parasi Cabinetul. Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca la aceasta ora nu se pune problema remanierii…

- Liviu Dragnea pare sa ii fi decis soarta lui Tudorel Toader! Asta reiese din ultima declarația a liderul social-democrat, care s-a aratat deranjat de afirmațiile ministrului Justiției. Toader a spus ca Ministerul Justiției a elaborat proiectul codurilor penale in limitele deciziilor CCR și directivelor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a venit cu precizari privind relațiile din coaliția de guvernare. Relatia dintre PSD si ALDE nu s-a schimbat, a declarat joi liderul PSD Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor, scrie Agerpres."Din punctul meu de vedere nu (s-a schimbat -…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca nu exista nicio lista cu miniștri care ar putea fi remaniați, insa a precizat ca Ministrul Justiției este pe un loc al PSD, pentru ca la formarea Guvernului ALDE și-a asumat patru ministere, iar Justiția nu face parte dintre acestea.

- „De ce a ajuns, dintr-o data, domnul Tudorel Toader subiect? Ca eu n-am ințeles. De ce neaparat domnul Toader? Sa nu fi facut vreo confuzie doamna Firea cu listele, ca tot umblau cu listele in acea perioada. Deci, nu exista nicio lista facuta de nimeni (n.r. referindu-se la o lista a remanierii).…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, afirma ca premierul Dancila trebuie sa vina cu eventuale propuneri de remaniere, iar PSD si ALDE o vor sustine politic. Liderul ALDE este de parere ca in Guvern nu merge totul perfect, insa nu este obligatoriu sa existe o remaniere."Din punctul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, urmeaza sa se intalneasca de la ora 15.00 intr-o sedinta a Coalitiei, potrivit unor surse politice. La sedinta liderilor Coalitiei este asteptat si ministrul Energiei, Anton Anton, dar si ministrul Transporturilor, Lucian Sova.