Stiri pe aceeasi tema

- Soarta coaliției PSD-ALDE se decide astazi! Viorica Dancila va avea o intrevedere astazi, la ora 12, cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu.Amintim ca Dancila i-a transmis duminica lui Calin Popescu Tariceanu ca un partid nu poate sa fie si la putere si in Opozitie, iar perceptia publica…

- Viorica Dancila nu-și va retrage candidatura de la viitoarele alegeri prezidențiale, a anunțat președintele PSD dupa Comitetul Executiv al PSD. Acest subiect nu a fost deloc abordat in discuțiile cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, care ar fi vrut sa fie el candidatul coaliției aflate la guvernare.…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat ca a avut luni o intalnire cu liderul Pro Romania, Victor Ponta, si cu cel al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, precizand ca nu a fost luata vreo decizie privind alegerile prezidentiale, dar a fost inceputul unor discutii care sa duca la maximizarea sanselor…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, ar urma sa aiba, luni, o discutie cu Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta pentru a incerca sa formeze o coalitie pentru sustinerea candidatului PSD la alegerile prezidentiale. Liderul PSD a anuntat ca discutia trebuie sa aiba loc inainte de sedinta Comitetului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE a facut aceasta declarație dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat joi in premiera…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca „absolut” ar câștiga un tur al doilea al alegerilor prezidențiale daca l-ar avea contracandidat pe Klaus Iohannis, pentru ca actulul șef al statului, deși e pe primul loc în sondaje, nu are prea multe realizari în mandatul sau la Cotroceni,…

- ​​ALDE îl promoveaza pe Calin Popescu Tariceanu ca fiind principalul cotracandidat al lui Klaus Iohannis. Asta în condițiile în care șeful liberal-democraților este inclus în sondajele partenerilor de Coaliție, însa PSD ar trimite-o pe Viorica Dancila sa se bata în…

- Președintele executiv al PSD Eugen Teodorovici a declarat, luni, ca partidul ar trebui sa aiba un candidat propriu la prezidențiale, dupa ce liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a spus ca ”cea mai buna soluție” este un candidat comun PSD, ALDE și Pro România, varianta care nu a fost…