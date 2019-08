Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu va demisiona din funcția de președinte al Senatului la inceputul sesiunii parlamentare din septembrie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.Președintele ALDE ar fi anunțat deja in partid ca intenționeaza sa demisioneze din a doua funcție in stat.ALDE se reunește, in ...

- Conducerea ALDE se reuneste luni intr-o sedinta extrem de importanta. Liderii partidului trebuie sa decida daca vor continua sa faca parte din coalitia de guvernare alaturi de PSD sau vor iesi de la guvernare. Daca se va da vot pentru iesirea de la guvernare, toti ministrii ALDE vor demisiona din…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- Antena 3 a dezvaluit ca formațiunea lui Calin Popescu-Tariceanu va ieși azi de la guvernare, urmand sa faca alianța cu partidul lui Victor Ponta, care a anunțat ca 6 parlamentari din PSD vor trece la Pro Romania. Postul de știri a anunțat ca decizia a fost luata de liderii ALDE imediat dupa intalnirea…

- Liderii PSD si ALDE se vor intalni miercuri pentru a discuta situatia coalitiei de guvernare, au precizat, pentru AGERPRES, surse social-democrate. Potrivit acelorasi surse, intrevederea urmeaza sa se desfasoare incepand cu ora 18,00. La discutii sunt asteptati presedintii celor…

- Cei trei vor discuta despre formula in care vor merge mai departe in coaliția de guvernare, potrivit Mediafax. Discuțiile vor continua in week-end. Discuțiile au loc in contextul in care ALDE și-a aratat nemulțumirea fața de rectificarea bugetara facuta de PSD, și anume realocarea unor sume…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, il susține pe Klaus Iohannis in cursa pentru șefia Consiliului European. Ponta atenționeaza ca șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi președinte interimar in cazul unei plecari a lui Iohannis."Daca Romania poate sa obtina o functie majora la nivel…

- Dupa sase luni de amanari nejustificate, plenul Senatului va supune la vot ridicarea imunitatii liderului ALDE Calin Popescu Tariceanu. Votul va avea loc astazi de la ora 16.00. Coalitia PSD-ALDE detine o majoritate confortabila in Senat. Surse politice sustin pentru „Adevarul“ ca senatorii PSD vor…