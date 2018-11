Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata seara, la Poiana Brasov, ca va trimite duminica o scrisoare liderilor ALDE europeni pentru a-si exprima nemultumirea fata de continutul rezolutiei adoptate de Parlamentul European. "Scrisoarea e facuta, (...) se refera mai degraba la…

- Calin Popescu Tariceanu va trimite o scrisoare catre ALDE european – Președintele Senatului a declarat, joi, ca nu a discutat in coaliție raportul MC. Totodata, el a anunțat și ca va trimite colegilor din ALDE european o scrisoare in care iși va exprima dezamagirea fața de conținutul rezoluției adoptate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi la Parlament, ca nu a discutat in coalitie raportul MCV, anuntand si ca va trimit colegilor din ALDE european o scrisoare in care sa isi exprime dezamagirea fata de continutul rezolutiei adoptate de PE.

- Liderii coalitiei PSD-ALDE s-au reunit, vineri, la Parlament pentru a discuta despre rectificarea bugetara pe acest an, situatia in cazul Fondului Suveran de Investitii si proiectia bugetului pe 2019. Sedinta se desfasoara in biroul liderului PSD Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Presedintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi, dupa intalnirea din coalitia de guvernare, ca ministrul Justitiei a facut o prezentare a ordonantei de urgenta care va prelua "o serie" de recomandari ale Comisiei de la Venetia privitoare la legile Justitiei, precizand ca acest act…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, iși continua lupta cu ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior și explica ca acesta a intrat ”ca un elefant pe masa cu porțelanuri” in disputa politica din SUA, prin atacul la Rudolph Giuliani. ”Ministrul de Extrne mi-a facut o referire extrem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, marti, ca a primit in cursul acestei zile o scrisoare de la directorul SRI, Eduard Hellvig, pe care nu o poate da publicitatii, dar care nu contine...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat, marți, ca șeful SRI a transmis o scrisoare tuturor șefilor de partide din Romania, insa a refuzat sa divulge conținutul acesteia. Tariceanu a ezitat sa spuna daca este mulțumit de activitatea lui Eduard Hellvig."In privinta SRI, am…