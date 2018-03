Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a ajuns, sambata, inainte de ora 11, la Sala Palatului, unde are loc Congresul extraordinar al PSD. La sosirea, liderul ALDE a fost aplaudat de delegatii si simpatizantii PSD stransi in fata Salii Palatului.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat, sambata, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, atat timp cat "procentul condamnarilor este mai ridicat decat cel al abuzurilor", Directia Nationala Anticoruptie este "pe...

- Iesire violenta si limbaj fara precedent a unui deputat PSD la adresa presedintelui PNL, Ludovic Orban. Deputatul social-democrat, Liviu Plesoianu, vine cu o inregistrare incredibila care l-ar incriina pe liderul PNL. Plesoianu arata cum in 2013 Orban ataca dur numirea Laurei Codruta Kovesi in fruntea…

- „Nu exista considerente politice care sa justifice sa inchidem ochii la abuzuri sau la incalcarea drepturilor și libertaților cetațenilor” Intr-un comunicat remis presei, Calin Popescu Tariceanu a facut o serie de comentarii acide pe marginea ultimelor evenimente declanșate de criza justiției: "Romania…

- Sectia pentru procurori a dat aviz negativ, ieri, pe propunerea de revocare din functie a Laurei Codruta Kovesi formulata de ministrul Justitiei Tudorel Toader, in urma unui foc incrucisat de declaratii care a avut loc la sediul CSM

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revocarea sefei DNA.

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, nu intelege atitudinea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la acuzatiile aduse DNA, in spatiul public, afirmand ca in calitate de sef de stat ar fi trebuit sa exprime macar anumite rezerve si sa nu „dea credit total” DNA.…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, iar la ieșire a lansat atacuri dure la adresa președintelui Klaus Iohannis, dar și la adresa Laurei Codruța Kovesi.Tariceanu susține ca s-a dus in Comisia de Control a SRI la audieri pentru a da un…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va fi audiat in Comisia de Control a SRI din Parlament, ca urmare a scandalurilor legate de justiție și șeful SPP, scandaluri aparute in spațiul public. Calin Popescu Tariceanu va fi audiat, marți, dupa finalizarea lucrarilor din plenul reunit…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, il someaza pe președintele Klaus Iohannis sa ia atitudine. „Consider ca președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public, sa fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forța. Nu trebuie sa pierdem din vedere…

- Deputatul independent Remus Borza, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a vorbit despre revocarea Laurei Codruța Kovesi și a spus ce se va intampla daca aceasta va pleca de la conducerea DNA.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, in contextul declaratiilor facute de sefa DNA, ca Laura Codruta Kovesi nu vede "barna din ochiul ei, ci cauta defecte in ochii altora", precizand ca nu se face nicio presiune asupra...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și-a reluat atacul la adresa șefei DNA. Întrebat cum comenteaza discursul Laurei Codruța Kovesi privind festivalul disperat al inculpaților, șeful Senatului a raspuns dur: Nu vede bârna din ochii ei...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a criticat nemultumirile artistilor si ale altor categorii de liber-profesionisti. Presedintele Senatului a explicat ca daca functionarii publici vor sa castige mai mult decat o fac in sistemul public, atunci ar trebui sa migreze spre sistemul privat. In acelasi…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus sambata ca Darius Valcov, consilier de stat al premierului Viorica Dancila, condamnat joi de instanta suprema la opt ani de inchisoare cu executare, are, pana la condamnarea definitiva, "aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean", transmite News.ro.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va face publica decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi in plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ministrul Justiției nu l-a informat in acest sens, informația aceasta afland-o din declarația de presa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Numirea Vioricai Dancila in functia de premier a fost o surpriza pentru mai toata lumea, mai ales ca aceasta nu era cotata cu sanse reale pentru o asemenea functie. Numai ca la cateva saptamani de la acest episod au inceput sa apara si informatii cu privire la cauzele care au condus la aceasta numire.…

- Se incing spiritele pe scena politica din țara noastra! Apar reacții dure, in special dupa controversata clasare din dosarul Microsoft. ALDE Iasi protesteaza vehement impotriva ineficientei si a abuzurilor DNA, cerand ca președintele Iohannis sa prezinte scuze publice tuturor celor pe care i-a etichetat…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sugerat ca armata Venezuelei ar putea decide sa-l inlature pe presedintele Nicolas Maduro de la conducerea tarii, dar a adaugat ca nu stie daca se va intampla acest lucru, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului. "SPP se afla sub conducerea presedintelui tarii. Daca in cadrul serviciilor de informatii Parlamentul are un rol, intrucat controleaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa în care nu s-a decis daca se va înscrie, sa fie decise doar de electorat. Întrebat miercuri la o televiziune de știri daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis în…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, spera ca alegerile prezidentiale din 2019, cursa in care nu s-a decis daca se va inscrie, sa fie decise doar de electorat. Intrebat miercuri la Romania TV daca va fi contracandidatul presedintelui Iohannis in 2019, Tariceanu a raspuns: "Nu…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri seara, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ”rostit cuvinte de calde”, exprimandu-si disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei.

- "Este un moment extrem de grav. O astfel de functie de broker politic a unei institutii de securitate nationala este inacceptabila. Pune sub semnul intrebarii increderea cetatenilor in aceste institutii. Va trebuie dezlegat acest ghem. Parlamentul are un rol aici. SPP este sub conducerea presedintelui…

- Tariceanu: ALDE a purtat o batalie continua cu statul paralel. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti, 30 ianuarie, ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca afirmatiile sefului statului de la ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre noul Guvern nu au decat "o pura valoare politica". "In Romania, atata vreme cat sunt respectate procedurile de dezbatere, de transparenta,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, isi exprima regretul fata de moartea istoricului Neagu Djuvara, aratand ca a fost ''unul dintre ultimii reprezentanti ai elitelor intelectuale''.''Am aflat cu tristete de incetarea din viata a marelui istoric, Neagu Djuvara. Ca om politic, istoric,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România.

- Președintele Klaus Iohannis a starnit un val de nemulțumire in randul electoratului de dreapta, dupa ce a acceptat desemnarea Vioricai Dancila in funcția de premier. Deputatul PNL, Dan Vilceanu, susține ca adevaratul plan al PSD era sa-l puna pe Klaus Iohannis in postura de a o respinge pe Dancila,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, recunoaste ca PSD ar putea recurge la suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, în cazul în care acesta va refuza sa nominalizeze un nou prim-ministru propus de actuala majoritate parlamentara, scrie adevarul.ro "Mergem…

- ”USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE de a asigura guvernarea Romaniei. USR ii cere presedintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE”, se arata intr-un comunicat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel in justitie. Intr-o postare pe Facebook, liderul ALDE face referire la magistratii-acoperiti_1241983.html">cererea exprimata de Victor Alistar…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca va propune modificarea procedurilor de achiție in domeniul inzestrarii Armatei. Liderul ALDE dorește stabilirea unui offset (producerea pe plan local a echipamentelor achiziționate) de 80% in contractele de achiziții, spre deosebire de felul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ii cheama pe romani, in mesajul de Anul Nou, sa colaboreze "pentru o Romanie unita in jurul unui ideal comun, al unui proiect comun"."La trecerea in Noul An doresc tuturor romanilor gandurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 sa fie unul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-un interviu acordat Gandul si Mediafax, ca presedintele Klaus Iohannis doreste perpetuarea unui „sistem represiv” pentru a-si conserva pozitia si in viitor. „Dupa 2014 am observat ca a existat un moment - si cred ca acesta…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Legea Statutului Casei Regale a Romaniei pare a fi cel mai recent scandal intre premierul Mihai Tudose și coaliția care l-a propulsat spre Palatul Victoria. Spun ”coaliția” pentru ca recent, pe 8 noiembrie, legea a fost scoasa de la naftalina de Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea. Scandalul a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a replicat dur dupa ce ambasadele au criticat modificarile legilor justitiei. Tariceanu spune ca ambasadele si cancelariile locale trebuie sa se informeze corect inainte sa critice schimbarile.Citeste si: Reacția lui Liviu Dragnea dupa ce bugetul…

- Presedintele Senatului si lider al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi seara, ca el considera ca Palatul Elisabeta ar putea fi lasat în continuare în folosinta Familiei Regale, adaugând si ca a fost surprins de pozitia exprimata

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anunțat ca nu e de acord cu convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului pentru votarea modificarilor aduse la legile justiției. Tariceanu zice ca nu a discutat cu PSD acest lucru, dara ca Parlamentul are timp, pana in aprilie, sa voteze…

- Legile justitiei intra, astazi, intr-o procedura accelerata de dezbatere si vot, fiind posibil ca pana miercuri sau joi sa fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele si pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi facute tot de Comisia speciala condusa de Florin Iordache, potrivit News.ro .…