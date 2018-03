Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul trimis de DNA la Parchetul General, in care Calin Popescu Tariceanu era acuzat de medicul Vladimir Marinescu ca si-ar fi falsificat declaratia de avere pentru 2011, a fost clasat de procurorii de la aceasta structura de parchet, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au declinat, catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, competența soluționarii unui dosar intocmit pe numele actualului președinte al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, in legatura cu o posibila infracțiune de fals in declarații, comisa…

- "Am constatat astazi ca majoritatea PSD - ALDE, pur si simplu, a ingropat o solicitare fireasca a PNL ca tot ceea ce inseamna dezbatere pe Legile Justitiei sa fie suspendata si sa asteptam un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia, asa cum reiese din recomandarea Comisiei Europene, din…

- Presedintele Senatului a fost reclamat ca in 2010 ar fi omis sa treaca in declaratia de avere o vacanta in Turcia, primita cadou. Vacanta, care a inclus si o croaziera cu un iaht de lux, ar fi fost oferita de fostul sef al ASF, Daniel Tudor, si sotia acestuia, fostul senator PNL, Doina Tudor. Legea…

- Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu a intrat in colimatorul procurorilor de la Parchetul instanței supreme dupa ce DNA a declinat un dosar format in anul 2017 urmare plangerii unui medic de origine germana. In replica, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca UPDATE ora 14.50 Calin Popescu Tariceanu,…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, a declarat, marti, referitor la dosarul declinat de DNA la Parchetul General, bazat pe o plangere a unui medic german ce il vizeaza pe seful Senatului, ca se bucura sa traiasca in tara dosarelor.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, luni, ca este prea devreme pentru formatiune sa ia o decizie referitoare la candidatul pe care il va sustine la alegerile prezidentiale din 2019.

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- 3 februarie 2018. O stafie bintuie pe sub fruntea dlui Calin Popescu Tariceanu: comunismul! E referinta care ii vine prompt pe buze cind vrea sa „infiereze“ pe cineva. Presedintele tarii, dl Iohannis, e, de pilda, pentru seful Senatului nostru, „comunist in fibra lui cea mai puternica“.

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca proiectul „nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate”, anuntand ca a fost depus…

- Ludovic Orban a fost achitat, definitiv, luni, de Inalta Curte de Casatie si Justitie in dosarul in care a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. El se delimiteaza de propriile declarații date in anul 2013, cand critica numirea…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Calin Popescu-Tariceanu face dezvaluiri socante despre perioada in care telefoanele i-au fost ascultate de DNA. Acesta le-a spus membrilor comisiei de control a SRI ca interceptarile nu au fost folosite de procurori, nu exista niciun transcript al acestora in vreun dosar facut de DNA si acuza…

- Mesaj dur al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu dupa ce a iesit de la Comsia Parlamentara. Acesta s-a dezlantuit si a spus ca are telefonul ascultat inca din 2012 si ca asteapta o explicatie din partea SRI.Citeste si: Gigi Becali a facut anuntul: Verii sai s-au predat - atac…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Victor Ponta este așteptat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde urmeaza sa fie audiat ca martor ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca va convoca maine birourile permanente reunite pentru a se infiinta o comisie de ancheta pe activitatea SPP, dupa acuzatiile aduse la adresa sefului institutiei, Lucian Pahontu."Azi am decis impreuna cu domnul Calin…

- Fostul sef al SRI George Maior va fi audiat pe 27 februarie la Comisia parlamentara de control a activitatii SRI, iar fostul adjunct al serviciului Florian Coldea pe 6 martie, a anuntat marti presedintele comisiei, Claudiu Manda. Saptamana viitoare va fi audiat la comisia SRI presedintele Senatului,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca raspunsul democratilor la memorandumul Comisiei pentru Informatii din Camera Reprezentantilor privind investigatiile derulate de FBI si Departamentul de Justitie in legatura cu alegerile prezidentiale din 2016 necesita editare, relateaza agentia DPA.

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, iși continua razboiul cu statul paralel. Liderul ALDE susține ca statul de drept din Romania este sub asediu, iar unul dintre factorii care contribuie din plin la aceste evenimente sunt televiziunile controlate.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in miscare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau. Surse din PSD au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul Permanent…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca în urmatoarele doua saptamâni parlamentarii ALDE vor definitiva proiectul de lege privind funcționarea comisiilor parlamentare de ancheta și cel privind înființarea Autoritații

- Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei sale ședințe de guvern ca a renunțat la protecția oferita de SPP. Dancila a precizat ca a fost o opțiune personala și nu are nimic sa reproșeze agenților instituției. Premierul Viorica Dancila a confirmat la inceputul primei ședințe de guvern…

- Astazi a avut loc conferința naționala a inițiativei civice România 3.0. Alaturi de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir, la eveniment a fost prezent și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate de abuzuri cu care…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a susținut o conferința de presa pentru lamuri acuzațiile legate de colaborarea SRI-presa-justiție. Invitat la declarații a fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.Calin…

- Plenul reunit al Parlamentului a votat, luni dupa-amiaza, Cabinetul Dancila si programul de guvernare asumat de coalitia PSD-ALDE. Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care sta Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala sunt…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- „Ne gandim la posibilitatea ca persoanele vizate sa nu mai depuna Declaratia 600 si plata sa se faca pe baza de CNP (n.n.- Cod Numeric Personal)”, a spus Ionut Misa, intrebat cum va rezolva problemele legate de depunerea Formularului 600. Ionut Misa participa la o audiere, la Comisia Economica a Senatului,…

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Guvernul nu va susține proiectul privind statului juridic al Casei Regale. Noile reglementari au fost depuse de șeful Senatului și al Camerei Deputaților la inceputul lunii noiembrie. Guvernul nu va susține proiectul privind statutul juridic al Casei Regale spun jurnaliștii de la Digi24 citand surse…

