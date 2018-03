Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, într-o conferinta de presa la Arad, ca saluta acceptul SRI de a desecretiza protocolul încheiat în 2009 cu Parchetul General.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o conferinta de presa la Arad, ca saluta acceptul SRI de a desecretiza protocolul incheiat in 2009 cu Parchetul General. In opinia sefului Senatului, a existat o "fratie nesanatoasa" intre procuratura si Serviciu care a incalcat democratia.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a comentat, vineri, desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General, declarand ca „lucrurile trebuie duse pana la capat” pentru ca ar fi existat o „fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general acceptate de functionare…

- In acest moment, vorbim despre o „fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general acceptate de functionare a unei societatii democratice”. Așa a vorbit președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu despre grupul care a aprobat protocolul SRI-Parchet general, desecretizat vineri,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, trage un semnal de alarma, dupa desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Liderul ALDE sustine ca ”lucrurile trebuie duse pana la capat” pentru ca ar fi existat o ”fratie nesanatoasa care a functionat importiva principiilor general…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit cu o replica fulger la desecretizarea protocolului dintre SRI si Parchetul General. Ministrul sustine ca apreciaza demersul si ca adevarul trebuie sa iasa la iveala.Citeste si: S-A AFLAT! Pensii FABULOASE pentru fostii ofiteri din SRI: Sute de MILIOANE,…

- Aflat in Timis, liderul ALDE a facut referire la anuntata desecretizare a protocolului dintre Serviciul Roman de Informatii si Parchetul General. Pana sa se afle ca SRI-ul a publicat, pe site, protocolul de cooperare semnat in 2009, in vremea cand SRI-ul era condus de George Maior, iar Parchetul General…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca apreciaza desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet, intrucat acum se va putea cunoaste in amanuntime continutul acestor "intelegeri anormale", care le-au "permis" serviciilor sa intre in zona de politie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca apreciaza desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet, intrucat acum se va putea cunoaste in amanuntime continutul acestor "intelegeri anormale", care le-au "permis" serviciilor sa intre in zona de politie judiciara.…

- Dupa ce SRI a anunțat ca accepta desecretizarea protocoalelor incheiate cu Parchetul General, și aceasta parte semnatara accepta desecretizarea. Drumul spre ,,lumina” al acestui document are un traseu care...

- Rasturnare de situație in scandalul protocoalelor! Claudiu Manda, președintele Comisiei de Control a SRI din Parlament, a anunțat ca a discutat cu șeful SRI, Eduard Hellvig, despre desecretizarea protocoalelor incheiate de Serviciu. SRI a anunțat ca e de acord cu desecretizarea acestora, insa Parchetele…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control SRI, a declarat marti ca a discutat din nou cu seful Serviciului Român de Informatii, care este de acord cu desecretizarea protocolului încheiat de SRI cu Parchetul General, dar ca trebuie sa existe un accept si din

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti, cu prilejul celebrarii a 100 de ani de la unirea cu Basarabia, ca, dupa exemplul anului 1918, doar "vrerea" Parlamentelor de la Bucuresti si Chisinau, exprimand vointa poporului roman din Romania si din Moldova, va putea reface ceea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca a primit de la Ministerul Public protocoalele incheiate cu SRI si ca va fi parcursa procedura legala de desecretizare a documentelor."Am primit protocoalele de la Parchetul General. Am apreciat faptul ca dupa ce am cerut public…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta "fara multe fite si invarteli", el adaugand ca sunt "povesti" argumentele ca tin de securitatea…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta 'fara multe fite si invarteli', el adaugand ca sunt 'povesti' argumentele ca tin de securitatea…

- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a inaintat instantei supreme o solicitare prin care contesta supravegherea tehnica. Ar fi vorba despre mandatul de interceptare emis in dosarul Microsoft, despre care a vorbit fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, informeaza Mediafax.Solicitarea…

- Directorul Serviciului Roman de Informatii, Eduard Hellvig, si-a exprimat disponibilitatea pentru desecretizarea, in perioada urmatoare, a protocolului dintre SRI si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Anunțul a fost facut luni de presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul…

- Serviciul Roman de Informatii (SRI) vrea desecretizarea protocolului cu Parchetul General, a anuntat, luni, Claudiu Manda, seful Comisiei SRI. Potrivit lui Manda, inainte de desecretizare, directorul SRI, Eduard Hellvig, va veni in fața Comisiei pentru controlul activitații SRI sau va exista o discuție…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a sustinut, luni, ca subiectul desecretizarii protocoalelor de colaborare ale SRI cu alte institutii este folosit ca "petarda mediatica", "diversiune", adaugand ca nu se explica de ce este nevoie de un asemenea demers. Gorghiu a precizat ca nu se opune desecretizarii…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut luni Ministerului Public desecretizarea protocoalelor cu Serviciul Roman de Informatii (SRI). Anuntul a fost facut de Tudorel Toader vineri seara, dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii…

- La doar cateva zile de cand premierul solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si alte institutii ale statului, s-a aflat ca ministrul Justitiei formuleaza o solicitare in acest sens, adresata procurorului general Lazar, vizand concret desecretizarea protocoalelor…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii (SRI), precum si informatii despre existenta acestora. Anunțul a fost facut de Ministerul Justiției intr-un comunicat de presa. “In data…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, luni, catre Parchetul General, o cerere de desecretizare a protocoalelor incheiate cu Serviciul Roman de Informatii, precum si informatii despre existenta acestora.

- Traian Basescu solicita desecretizarera protocoalelor semnate de SRI, considerand ca avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat acest risc. Senatorul PMP Traian Basescu considera ca protocoalele semnate de SRI trebuiesc desecretizate, data fiind presiunea publica, precizand ca CSAT nu are ce…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a abordat reccent subiectul protocoalelor incheiate intre Serviciul Roman de Informatii si Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si…

- Tariceanu, despre desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta “cat mai rapid”, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, la RTV, ca desecretizarea protocoalelor trebuie facuta "cat mai rapid", afirmand ca pozitia presedintelui Klaus Iohannis este "apa de ploaie".

- Desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", a declarat sambata seara presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens premierul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct de vedere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu a vorbit despre protocoalele incheiate de Direcția Naționala Anticorupție. Liderul ALDE a apreciat ca publicarea acestor documente trebuie sa fie facuta „cat mai rapid”. Cu privire la atitudinile adoptate de inalții demnitari ai statului, Tariceanu a apreciat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si corecta din punct…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora. "Daca…

- Leo de la Strehaia a fost saltat de politisti anunța Antena3. A fost prins la Arad si dus la IPJ Mehedinti pentru audieri, dupa ce este suspectat ca ar fi vandut o statueta de patrimoniu unui roman stabilit in SUA.Oamenii legii au facut opt percheziții, in Mehedinți și Dolj, precum și in București,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a scris sambata, pe pagina sa de Facebook, ca pentru presedintele Klaus Iohannis, DNA „este pe plus” atata timp cat procentul condamnarilor il depaseste pe cel al abuzurilor, in contextul unor precizari privind vizita lui Frans Timmermans la Bucuresti…

- Dragnea si Tariceanu, discutii cu Timmermans: A fost o intalnire buna. Urmeaza Iohannis, Dancila, Kovesi si Toader Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul…

- Stefan Banica sarbatoreste femeia pentru al optulea an consecutiv, prin trei concerte intitulate "Te iubesc, femeie! ", sustinute la Piatra Neamt, Arad si Bucuresti, in perioada 2 - 7 martie, potrivit unui comunicat.

- Joi, 15 februarie a.c., Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei, l-a primit pe E.S. Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la București. Tariceanu a apreciat stadiul relatiilor romano-palestiniene, dialogul politic consecvent și dinamic din ultimii ani reprezentand o dovada a dorinței…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat joi, in cadrul intrevederii cu ambasadorul Palestinei la Bucuresti, Fuad Karim Saliba Kokaly, stadiul relatiilor bilaterale, dialogul politic "consecvent si dinamic" din ultimii ani reprezentand o dovada a dorintei comune de a extinde cooperarea…

- "Sunt doua: Victor Babes si Matei Bals pentru ca au un numar foarte mare de cazuri, sunt masuri de precautie pe care spitalele aleg sa le ia. Sunt focare in Bucuresti, Iasi si Constanta", a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii (MS), Oana Grigore.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a apreciat, luni seara, la Antena 3, ca oficialii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati cand critica ceea ce se intampla in Romania. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se intampla pentru ca ei vor merge atat…

- Presedintele Klaus Iohannis isi va petrece Revelionul in Sibiu, el fiind asteptat la miezul noptii in Piata Mare. Premierul Mihai Tudose a ales sa sarbatoreasca noaptea dintre ani la Braila. ”In familie”, a spus Tudose, intrebat unde va sarbatori de revelion. Fostul presedinte…