Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu apreciaza ca joia viitoare vor fi peste 240 de voturi in favoarea moțiunii de cenzura Președintele ALDE a declarat ca cifra este data de calcule facute imediat dupa ce in Parlament a fost respinsa oridnea de zi cu 194 de voturi “impotriva”, fata de 181 voturi ‘pentru”. “E o…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a vorbit intr-un interviu acordat DCnews despre “o posibila intelegere tacita” intre presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila. Intelegerea, spune Tariceanu ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa supravietuiasca in functia de premier. Si presedintele…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca PSD a avut un plan „marșav” pentru preluarea partidului sau, astfel incat premierul Viorica Dancila sa evite votul din Parlament pentru restructurarea Guvernului, scrie Digi24. Tariceanu l-a atacat pe Teodor…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a dezvaluit ca PSD ofera parlamentarilor ALDE funcții de miniștri și a scos „la taraba” funcția de președinte al Senatului. „Observ de cateva zile o zbatere disperata a d-nei Dancila in incercarea de a se salva de la inec. A ajuns sa promita cam tuturor parlamentarilor…

- Președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, fostul partener de guvernare al Vioricai Dancila, a avut o replica acida pentru premierul care l-a facut laș pentru ca a parasit coaliția. Tariceanu i-a amintit lui Dancila ca el i-a propus sa mearga in Parlament impreuna, pentru a remania guvernul. ”Draga…

- Traian Basescu a afirmat ca ALDE nu are nimic de caștigat prin ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu vrea o alianța cu Pro Romania, pentru a folosi partidul ca vehicul care sa il transporte inca o data in Parlament. „ALDE a pierdut pana acum din guvernare și nu are nimic de caștigat prin…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a decis retragerea din cursa pentru prezidentiale, au declarat surse politice pentru Mediafax. Anuntul va fi facut in sedinta Biroului Politc Central, de la ora 16.00, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. ALDE si Pro Romania discuta sustinerea lui Mircea…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a transmis un mesaj intern catre colegii din ALDE și i-a anunțat ca in ședința de saptamana viitoare le va propune un parteneriat politic cu cei de la Pro Romania. In mesajul sau, Tariceanu le-a spus celor din ALDE ca el este favorabil unei astfel de decizii…