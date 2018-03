Călin Popescu-Tăriceanu, reproș pentru colegii de partid: Au uitat să facă politică Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat sambata la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa nu uite sa faca politica si sa comunice cu cetatenii, aratand ca a observat la multi dintre acestia "o deosebita aplecare spre partea administrativa a guvernarii".



"De cand suntem la guvernare am observat la foarte multi din colegii nostri o deosebita aplecare spre partea administrativa a guvernarii. Suntem la guvernare, avem oameni buni care functioneaza in administratie la nivelul… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat sambata la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa nu uite sa faca politica si sa comunice cu cetatenii, aratand ca a observat la multi dintre acestia "o deosebita…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, le-a transmis colegilor sai de partid, intr-un mesaj video difuzat sambata la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt a formatiunii, sa nu uite sa faca politica si sa comunice cu cetatenii, aratand ca a observat la multi dintre acestia "o deosebita…

- "Mingea va ajunge in terenul președintelui Iohannis, care pe mine ma surprinde ca nu și-a luat o minima precauție. Mie imi e foarte greu sa ințeleg cum va putea sa refuze președintele cererea de revocare, cand exista acuzații atat de concrete. Președintele este obligat sa vegheze la respectarea Constituției,…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a oferit detalii cu privire la o posibila candidatura la alegerile prezidențiale. Fostul premier suține ca, pentru moment, este prea devreme sa ia in calcul aceasta ipoteza și ca, pe viitor, va purta cateva discuții cu colegii de partid cu privire la acest…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de auzit,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane ”pe aceleasi coordonate” in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este ”suveran ca institutie legiuitoare”. ”Cine are urechi de…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a afirmat sambata, la Ploiesti, ca autoritatile din Romania vor ramane "pe aceleasi coordonate" in ceea ce priveste modificarile la legislatia in domeniul justitiei, afirmand ca Parlamentul este "suveran ca institutie legiuitoare". "Cine are urechi de auzit…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, ca Parlamentul este suveran ca institutie legiuitoare, punctand ca politica privind codurile penale se face in Parlament. "Vom ramane in continuare pe aceleasi coordonate. Va garantez ca nu vom face niciun pas…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, la Ploiesti, referindu-se la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca se va consulta cu colegii sai de partid si impreuna vor lua "o decizie buna", care sa fie in avantajul miscarii liberale. "Colegii mei…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a sustinut, sambata, la Congresul PSD, ca presedintele Klaus Iohannis nu va castiga al doilea mandat si ca „isi va semna sentinta” atunci cand va iesi intr-o conferinta de presa si va anunta ca nu o revoca din functie pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, ca in ziua in care presedintele Klaus Iohannis va anunta ca nu o revoca pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, 39; 39;isi va semna singur sentinta 39; 39;, 39; 39;nu va mai castiga al doilea mandat 39; 39;, informeaza Agerpres.ro Am avut un…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat astazi in cadrul conferintei de alegeri de la Casa Sindicatelor Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania ...

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat vineri, la Pitesti, ca partidul pe care il conduce are ca obiectiv sa devina al doilea partid din Romania dupa alegerile locale si parlamentare din 2020. 'Ceea ce urmeaza este o competitie, pana la alegerile de anul viitor si la alegerile din anul…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic…

- Presedintele ALDE si al Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat vineri, la Pitesti, ca toate deciziile pe care le-a luat ca politician au avut la baza interesul national, care ar trebui sa fie aparat inclusiv in relatiile Romaniei cu alte state. "Discut cu colegi din generatiile un pic mai tinere…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata AGERRES.…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, pentru News.ro, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut ceea ce i-au cerut Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar semnalul pe care vrea PSD sa il traga este ca "linia pe care si-au asumat-o politic o vor duce mai departe".…

- Informațiile noastre sunt ca data a fost stabilita in 10 martie, iar locația, la Sala Palatului. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat la finalul sedintei Comitetului Executiv National care a avut loc saptamana trecuta ca un congres extraordinar al partidului va fi organizat pe 10 sau…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, vineri, la Slatina, ca nu va candida la nicio functie de conducere in PSD, la Congresul partidului care s-ar putea organiza in luna martie, transmite Mediafax. Paul Stanescu a declarat ca nici macar o functie de vicepresedinte nu-l mai intereseaza, astfel…

- Paul Stanescu nu va candida pentru nicio functie, la Congresul PSD. Vicepremierul Paul Stanescu, presedinte al PSD Olt, a declarat vineri, la Slatina, ca nu va candida pentru vreo functie in cadrul congresului extraordinar al partidului. „La Congres, chiar daca vor fi alegeri, nu stiu, la vicepresedinti…

- "Dezvaluirile aparute in spațiul public in ultimele zile cu privire la acțiunile procurorilor DNA au reprezentat un nou cutremur cu multe grade pe scara Richter, care au slabit și mai mult fundația instituțiilor de forța(...) Președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca patru secretari de stat din partea formatiunii sale sau cu functii asimilate vor fi schimbati in zilele urmatoare pentru ca nu au performat pe cele doua componente stabilite de partid - profesionala si politica. Biroul Politic Executiv…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, miercuri, ca patru secretari de stat ai formatiunii vor fi schimbati in zilele urmatoare, deoarece nu au reusit sa performeze pe partea profesionala si politica. „Cel mai important punct de pe ordinea de zi a sedintei Biroului Politic…

- Pe data de 11 martie, va fi aleasa noua conducere a filialei ALDE Argeș, partid condus la nivel national de presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Conferinta judeteana de alegeri va avea loc pe data ...

- Calin Popescu Tariceanu a criticat extrem de dur, intr-un mesaj postat pe pagina sa de facebook, prestația europarlamentarii romani care au reprezintat partidele de opoziție in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire reforma justiției. „Am asistat la un concurs de epitete și…

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu va susține sambata, 10 februarie a.c., la ora 16.30, o conferința de presa, la finalul lucrarilor Școlii Politice de Iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE), care are loc la Sinaia, jud. Prahova. In cadrul Școlii Politice de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a precizat miercuri ca secretarii de stat ai formatiunii sale vor fi evaluati dupa performanta si capacitate politica, unii dintre acestia urmand sa fie schimbati din functie. Intrebat, dupa sedinta Delegatiei permanente a ALDE, daca secretarii…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a susținut o conferința de presa pentru lamuri acuzațiile legate de colaborarea SRI-presa-justiție. Invitat la declarații a fost și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Acesta a susținut un discurs în care a vorbit despre problemele legate…

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", a afirmat…

- Criticile aduse Coalitiei de guvernare de catre presedintele Klaus Iohannis, la ceremonia de depunere a juramantului de investitura de catre noul guvern, au doar "o pura valoare politica", iar "realitatile demonstreaza exact contrariul a ceea ce a spus presedintele pe aproape toate planurile", sustine…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe ”Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru anul 2018…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca isi doreste o minima interventie a statului in economie pentru anul 2018 si a precizat ca din programul de guvernare au fost eliminate unele taxe. "Am discutat si cu doamna Dancila si cu viitorul ministru de Finante. Ne dorim pentru…

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Slatina, ca ALDE nu este de acord cu Declaratia 600.Intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, Nita a raspuns ca in opinia sa nu mai este cazul unei discutii pe aceasta tema, deoarece formularul…

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Slatina, ca ALDE nu este de acord cu Declaratia 600. Intrebat ce se va intampla cu Formularul 600, Nita a raspuns ca in opinia sa nu mai este cazul unei discutii pe aceasta tema, deoarece…

- “Președintele, saracul, nu e o formula academica corecta, a luat o decizie raționala și constituționala. Acoperit total de Constituție. Raționala, a preferat sa scurteze criza în loc sa o prelungeasca, probabil nu știu daca era mai bine. Nu are mijloace constituționale sa declanșeze direct…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis a devenit cel mai de incredere partener al lui Liviu Dragnea, afirmand ca presedintele putea cere un alt premier PSD, cu minima experienta administrativa si politica, daca nu ar fi privit cu nepasare Romania. …

- Cati romani ar vota PSD daca ar fi alegeri duminica. Sondajul, realizat dupa conflictul Dragnea-Tudose Sondajul, care a fost realizat pe un esantion de 1068 de respondenti in perioada 3-10 ianuarie 2018, a aratat ca o mare a alegatorilor sunt nehotarati, doar 57% dintre respondenti avand o anume optiune…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca PSD creeaza o criza politica si ca in aceasta situatie este posibil sa se ajunga la alegeri anticipate. "Este a treia oara intr-un an de guvernare cand PSD creeaza o criza politica grava. Dupa criza Ordonantei 13, dupa demiterea Guvernului…

- Mircea Geoana, despre razboiul din PSD. Fostul președinte al partidului spune ca tensiunile vor duce la o criza politica prelungita ce, inevitabil, va afecta actul guvernarii. ”Suntem in cea mai precara situație de la integrarea in UE și in NATO”, mai spune Geoana, intro postare pe pagina de Facebook.…

- "PNL propune, in cazul in care Tudose nu stie, sau nu poate sau nu vrea sa vina cu un proiect serios de restructurare, un Guvern asa cum este la nivelul tarilor normale din Uniunea Europeana, de 14-15 ministri. Nu vad ce rost au ministere care sunt infiintate probabil dupa chipul si asemanarea protejatilor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,marti,ca avut o intrevedere cu Liviu Dragnea, care l-a informat cu privire la discutiile purtate, luni, in sedinta CEX PSD, liderul ALDE, cerandu-le colegilor din PSD sa renunte la ”discutii nefolositoare” si sa se preocupe de agenda cetateanului.

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a ținut sa transmita un mesaj colegilor de coaliție de la PSD și le-a cerut acestora sa nu-și mai piarda timpul și energia in dispute politice și mai degraba sa iși concentreze atenția asupra nevoilor actului guvernamental.”Am vazut informațuiile…

- "Azi dimineata in zori s-a stins din viata colegul meu de liceu, colaboratorul meu de la Senat si prietenul meu Andrei Alexandru. Era un om puternic, cu convingeri solide asa cum putini oameni mai intalnesti azi.Dar din pacate pentru el si pentru cei apropiati lui nu a reusit sa invinga…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va adopta în 2018 o serie de masuri protectioniste care risca sa genereze conflicte comerciale, dar republicanii risca pierderea majoritatii în Camera Reprezentantilor, cred analistii FT, anticipând si alte

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…