Călin Popescu Tăriceanu, replică pentru Opoziţie: Atât timp cât este un guvern în funcţie, nu se pune problema alegerilor anticipate "In momentul de fata, atat timp cat este un Guvern in functie, nu se poate pune problema alegerilor anticipate. Pentru alegerile anticipate este nevoie sa se realizeze un mecanism care este prevazut in Constitutie. Chiar daca se face o intelegere politica asupra necesitatii alegerilor anticipate, trebuie facuti niste pasi constitutionali, altfel nu se poate. Probabil cei care fac aceste propuneri ar trebui sa puna mana intai sa citeasca Constitutia cu atentie, si dupa aia sa inteleaga care este solutia politica pe care o poti aplica, avand in vedere prevederile constitutionale. Constitutia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

