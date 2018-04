Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis un mesaj romanilor care sarbatoresc Pastele duminica, dar si celor care isi serbeaza onomastica de Florii. "Crestinilor care serbeaza astazi Invierea Domnului le doresc Sarbatori Pascale fericite, pace si bucurie. Cristos a Inviat!", a scris…

- L-am intrebat pe ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Meleșcanu, daca gestul de „solidaritate” al Romaniei se justifica sau este mai degraba un gest de obediența. Raspunsul lui Meleșcanu a fost fara echivoc: se justifica, din mai multe motive. Primul ar fi acela ca Rusia lui Putin se face vinovata…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca primarul Nicolae Robu are pozitii care nu au de-a face cu liberalismul, el avand atitudine de 'a fi tovaras cu institutiile represive ale statului', in replica edilul sustinand ca liderul ALDE a fost intoxicat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca apreciaza desecretizarea protocoalelor dintre SRI si Parchet, intrucat acum se va putea cunoaste in amanuntime continutul acestor "intelegeri anormale", care le-au "permis" serviciilor sa intre in zona de politie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni ca nu stie daca a primit o invitatie de participare la sedinta de bilant a Serviciului Roman de Informatii, dar a mentionat ca presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI este cel care va fi prezent, din partea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, referitor la un sondaj prezentat de filiala ALDE Dolj in care el ar fi cotat la alegerile prezidentiale cu 48-49%, ca nu s-a hotarat daca va candida sau nu, iar daca o va face, nu are de gand sa anunte de pe acum. „Nu m-am hotarat…

- Cercetați pentru infracțiuni la regimul rutierLa data de 20 martie a.c., ora 10.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au depistat un barbat, de 70 de ani, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule pe o strada din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, la Brasov, ca presedintele Klaus Iohannis nu intarzie cu raspunsul la cererea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sef al DNA, Codruta Kovesi, insa a adaugat ca, in opinia sa, este foarte grav…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a anuntat, marti, ca a depus o contestatie cu privire la ”ilegalitatea ascultarilor telefonice” in ceea ce-l priveste, in dosarul Microsoft. El afirma ca ”aceasta practica a ascultarii telefoanelor a devenit endemica” in Romania, avand o amploare mai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca este de datoria fiecarei tari sa isi dezvolte capacitatea de reactie prin inzestrarea din domeniul Apararii, avand in vedere multiplele amenintari hibride si constantele pericole teroriste.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, cu privire la o posibila vacanta de lux pe care ar fi primit-o si nu a trecut-o in declaratia de avere, ca nu poate face alt comentariu...

- Actiune pentru mentinerea climatului de siguranta publica in zona barurilor și discotecilorPeste 300 de sancțiuni aplicate pentru ilegalitațile identificate.In perioada 09-10 martie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au desfașurat o acțiune complexa…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca decizia privitoare la revocarea Laurei Codruța Kovesi este decisiva pentru o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale din 2019. Tariceanu considera ca aceasta decizie poate sa fie capitala pentru al doilea mandat al președintelui.”Mingea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a sustinut, luni, ca banii pentru deplasarile in strainatate ale senatorilor trebuie cheltuiti proportional, in fiecare luna, altfel nu se vor incadra pana la sfarsitul anului in cheltuielile aprobat, adaugand ca „trebuie strans putin surubul”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a calificat luni drept "foarte utila" solicitarea pe care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a facut-o ministrului de Externe, Teodor Melescanu, de a evalua ambasadorii si consulii României în

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca proiectul privind reglementarea statului juridic al Casei Regale va fi redepus la Camera Deputatilor intr-o forma modificata, adaugand ca nu se renunta la aceasta initiativa si ca nu va fi ONG Casa Regala. „Avand punctele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. "In temeiul art 97 alin (1) din Regulamentul Senatului, solicitam retragerea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat sambata ca, dupa vizita prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, a vazut in spatiul public doua tipuri de iesiri: una in care politicienii au criticat tara - ceea ce i-a adus aminte de comunism - si una pe care ar numi-o de…

- Biroul procurorului general a afirmat ca a fost lansata o ancheta preliminara privind un posibil caz de spionaj in legatura cu acest incident, despre care surse din cadrul serviciilor de securitate au afirmat ca a fost pentru prima data detectat in decembrie, dar care este posibil sa fi inceput mult…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza „ingrozitor” absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si „nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat joi ca nu știe ce anunț va face Tudorel Toader in cazul șefei DNA, și ca singura persoana care ar fi putut sa fie informata ar fi in mod clar premierul Viorica Dancila. Președintele ALDE se afla la Parlament, in biroul colegului…

- Liderii PSD si ALDE au discutii, joi, in biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament, inainte de anuntul pe care urmeaza sa-l faca, de la ora 18.00, ministrul Tudorel Toader.La biroul lui Dragnea a fost azi un adevarat pelerinaj al liderilor PSD, iar la aceasta ora in biroul presedintelui PSD…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, referitor la infiintarea Comisiei de ancheta a activitatii SPP, ca, atunci cand apar „informatii care prezinta o posibila imixtiune a unor institutii in viata politica, este normal sa ne ingrijoreze acest lucru si sa le analizam si sa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca exista, de la preluarea functiei de director SRI de catre Eduard Hellvig, "o schimbare de atitudine" la aceasta institutie, prin "revenirea la misiunea sa de baza". "Exista, din fericire, si o schimbare de atitudine pe care am…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este audiat, la ora transmiterii stirii, in Comisia de Control al SRI, dupa ce a acuzat, in mai multe iesiri publice, existenta unui stat paralel, al unui sistem care ghideaza din umbra si incearca sa acapareze toate institutiile statului. …

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, astazi, 15 februarie 2018, cu E.S. Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria in Romania, in cadrul unei vizite de prezentare. Au fost trecute in revista stadiul actual și perspectivele de consolidare a relațiilor bilaterale,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat joi, referitor la conferinta sustinuta de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca aceasta „nu vede barna din ochiul ei, dar cauta sa gaseasca defectele in ochii altora”.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- Calin Popescu-Tariceanu a declarat ca Parlamentul nu va ramane indiferent dezvaluirile facute de procuroarea Moraru. Președintele Senatului spune ca va trebui sa aiba loc o discutie atat in coalitie, cat si cu partidele din Opozitie si cu ministrul Tudorel Toader.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este 'foarte confortabil' cu solutia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el aratand ca sunt oameni valorosi si in alte domenii si nu beneficiaza de aceleasi...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca a primit invitatie sa se prezinte la comisia SRI de la presedintele acesteia, senatorul PSD Claudiu Manda, si va merge, afirmand ca nici nu i-a trecut prin cap sa nu se prezinte.

- Acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de comerț ilicitLa data de 3 februarie a.c., in jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au desfașurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor de comerț ilicit. In timpul verificarilor efectuate intr-o…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri seara, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ”rostit cuvinte de calde”, exprimandu-si disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei.

- Tariceanu: ALDE a purtat o batalie continua cu statul paralel. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti, 30 ianuarie, ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul…

- Membrii conducerilor celor doua camere ale Parlamentului au decis ca audierile ministrilor guvernului condus de Viorica Dancila sa se desfasoare astazi, intre orele 8.00-14.00, urmand ca pana seara sa fie dat si votul final. ”Am adoptat lucrurile importante care tin de activitatile de luni (n.n. – astazi),…

- Plenul Parlamentului convocat luni pentru investirea Cabinetului Dancila Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se întruneasca luni, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului Guvern.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri ca urmeaza ca Ministerul de Finante sa porneasca la operationalizarea impozitului pe venitul global, dar nu exista un termen pe care sa-l fi avansat.

- Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si Daniel Chitoiu, discuta, la ora transmiterii stiri, in biroul presedintelui Camerei Deputatilor, intalnirea avand loc in contextul in care vineri CEx PSD va valida lista de ministri si programul de guvernare.

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut. "Cu profund regret si tristete am aflat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a oferit noi informații asupra schimbarilor care vor aparea in 2018 in domeniul economic. La finalul ședinței Biroului Politic Central al ALDE, Tariceanu a anunțat ca Formularul 600 va fi clarificat, dupa ce in spațiul public a pornit o critica foarte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara "nu este in momentul de fata un element de ingrijorare"."Japonia s-a luptat ani de zile sa…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, anunța ca va propune modificarea procedurilor de achiție in domeniul inzestrarii Armatei. Liderul ALDE dorește stabilirea unui offset (producerea pe plan local a echipamentelor achiziționate) de 80% in contractele de achiziții, spre deosebire de felul…