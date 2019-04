Călin Popescu Tăriceanu, primul mesaj după decizia ÎCCJ Președintele Senatului a reacționat imediat dupa achitare, la Antena 3. Calin Popescu Tariceanu declara, la Antena 3: "O astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea e parțiala. (...) Presiunea publica i-a afectat pe toți cei din jurul meu. In același timp, am vazut cum s-au raportat unii oameni la acuzațiile pe care le-am primit. Tot acest calvar astazi s-a incheiat. Bucuria mea e umbrita de faptul ca știu ca mulți alți oameni care sunt in aceeași situație cu mine nu și-au incheiat inca procesele, ca unii dintre ei au trebuit sa faca pușcarie, ca sunt și alți oameni,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu la DC News, Calin Popescu Tariceanu a povestit ca in cadrul vizitei sale, americanii au deschis cu el subiectul George Soros. "Da, am vorbit. Am fost foarte surprins sa constatat ca subiectul Soros nu este doar ce vedem in presa, comentarii și ce mai discutam prin Romania…

- Ieri, Calin Popescu Tariceanu a declarat despre ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, ca nu stie pe cine reprezinta acesta in SUA, pe statul paralel, pe Kovesi sau pe Coldea, potrivit Mediafax. „As vrea sa contribuim la detensionarea relatiei existente in momentul de fata intre SUA si UE,…

- "Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia dupa alegerile europarlamentare. Am fost intrebat si eu mereu. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie. Am devenit obsesia lui si activeaza toate instrumentele ca eu sa dispar, sa ma…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, nu reprezinta interesele Romaniei in Statele Unite și nici nu mijlocește intalniri intre oamenii politici din SUA și cei din Romania.”Din pacate, nici prin ambasada SUA la București, nici…

- Consultarile vor incepe la ora 15,00 cu reprezentantii PNL, la 16,00 urmand sa aiba loc cele cu USR, la 16,45 cu PMP, la 17,30 cu UDMR si la 18,15 cu grupul minoritatilor nationale. Vineri sunt programate consultarile cu reprezentantii PSD, de la ora 11,00, si cele cu ALDE, de la ora 12,00. Seful…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, l-a primit, miercuri, pe Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, aflat in vizita de prezentare, intalnirea prilejuind abordarea unor aspecte referitoare la Brexit si la cooperarea bilaterala in domeniul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca presedintele Klaus Iohannis a ales sa sicaneze Guvernul prin trimiterea proiectului de buget la Curtea Constitutionala. El considera ca CCR nu are cum sa dea curs favorabil cererii presedintelui deoarece in acest fel in afara de Guvern…

- „Romania e in tensiune politica permanent. Eu ma intreb cati din oamenii obisnuiti sunt atat de framantati de politica si nu sunt poate mai preocupati de viata lor de zi cu zi,care este incadrata in niste repere. Nivelul veniturilor lor personale, salarii sau pensii, posibilitatile de a duce o viata…