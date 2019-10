Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Viorica Dancila a cazut, dar batalia alegerilor prezidențiale abia incepe oficial. Iar daca sondajele arata un concurent sigur de turul doi - pe președintele Klaus Iohannis - e agitație pentru...

- Potrivit unui sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM, Klaus Iohannis se afla la o distanta considerabila de urmatorii candidati la prezidentiale, cu putin peste 45 de procente. Lupta pentru locul doi este dusa intre Viorica Dancila (PSD), Dan Barna (USR-PLUS) si Mircea Diaconu (ALDE si ProRomania)

- Cozmin Gusa a prezentat, la emisiunea "Romania 2019", de sambata seara, un sondaj devastator in cursa pentru Cotroceni: sondajul Alsacia. Realitatea TV a intrat in posesia rezultatelor, care arata ca, in primul tur, Klaus Iohannis ar obține 29%, Viorica Dancila, 15%, iar Dan Barna ar rata la limita…

- In cercurile politice din București a aparut primul sondaj dupa ruperea coaliției de guvernare, intrarea lui Mircea Diaconu și a lui Theodor Paleologu in cursa prezidențiala și retragerea candidaturii lui Calin Popescu Tariceanu. Studiul a ajuns deja la mai mulți lideri politici. Cercetarea s-a facut…

- Liderul judetean al ALDE, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, regreta ca presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu nu candideaza la alegerile prezidentiale si spera ca, cu Mircea Diaconu sa bata PSD-ul la...

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…

- Intr-o intervenție la Romania TV, in contextul in care ALDE și-a anunțat ieșirea de la guvernare, iar Calin Popescu Tariceanu nu va mai candida la prezidențiale, Bogdan Chirieac a subliniat importanța scrutinului prezidențial pentru PNL care risca sa se prabușeasca in cazul in care președintele Klaus…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca se mizeaza pe Mircea Diaconu, candidat independent la prezidențiale, deoarece in cazul in care acesta ia din electoratul Vioricai Dancila, atunci in turul al doilea ajunge Klaus Iohannis cu Dan Barna.„Calin Popescu Tariceanu, nu știu…