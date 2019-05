Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, sâmbata, un atac la adresa fostului procuror-șef DNA, Laura Codruța Kovesi, spunând ca „atunci când arestezi pentru ca ai frustrari ai niște probleme psihice”, transmite Mediafax.„Problemele psihice ale acestei…

- "Atunci cand ai un procuror general ca Lazar, cand ai un procuror general ca Kovesi, care iși exprima frustrarile prin deciziile pe care le ia de anchetare ale unora și ale altora. Ceea ce a aparut in ultima saptamana este halucinant. Sa dai pe mana unor netrebnici, unor nepregatiți, unor oameni…

- Atac incredibil lansat de șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, la adresa fostei șefe a DNA. In lumina ultimelor dezvaluiri facute de Elena Udrea, care susține ca ex-șefa DNA ancheta politicieni din gelozie și invidie, Tariceanu spune ca Laura Codruța Kovesi are probleme psihice.Citește și:…

- Inspectia judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de Mirica Florentina - procuror la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti (fost procuror DNA) pentru urmatoarele abateri disciplinare, prevazute de Legea nr. 303/2004:- manifestari care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale…

- "Referendumul este folosit ca un instrument pe care presedintele doreste sa il foloseasca pentru a intra in competitia politica. Sa fure startul, cum se spune, pentru alegerile prezidentiale de la toamna", a spus Tariceanu, intr-o conferinta de presa sustinuta la Iasi. El si-a motivat absenta…

- ALDE Romania au lansat critici dure miercuri la adresa lui Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, care a solicitat oficial excluderea partidului condus de Calin Popescu Tariceanu din familia europeana (ALDE european), potrivit unui punct de vedere remis presei.

- Fostul copreședinte al ALDE, Daniel Constantin, a reacționat sambata la problemele juridice cu care se confrunta partidul condus de Calin Popescu Tariceanu și care l-ar putea impiedica sa candideze la alegerile europarlamentare din luna mai.Constantin, in prezent prim-vicepreședinte al Pro…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat luni, pentru 25 martie, judecarea apelului DNA in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a fost achitat in prima instanta pentru marturie mincinoasa, conform agerpres.ro Tariceanu nu a fost prezent la proces si a transmis…