Tariceanu a declarat ca s-a intalnit cu Liviu Dragnea si au vorbit despre vizita pe care presedintele Senatului a efectuat-o in SUA.

"Ne-am vazut dupa-amiaza. Eu am fost toata saptamana trecuta plecat in SUA, dupa aceea am venit o singura zi in Bucuresti si trei zile am fost plecat in tara in campanie si astazi am apucat sa ne vedem. Nu am discutat despre remaniere. Este o incercare disperata a unor suporturi media, site-uri, ziare, televiziuni sa tot induca aceasta idee ca sunt tensiuni intre noi. Se incearca sa se acrediteze in spatiul public aceasta idee. Ne-am vazut, am stat de vorba,…