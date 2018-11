Stiri pe aceeasi tema

- "Domnul Dragnea, nu vreau sa fiu prost inteles, mai ales de el, este o persoana, nu se poate totul sa se invarta numai in jurul lui. Pana la urma, si ceilalti ar trebui sa se gandeasca. El a fost legal ales, a candidat, in fine. Dar nu putem sa ocolim problema asta si sa mergem mai departe? In sensul,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat luni, referitor la episodul "valiza", ca "nu se poate ca totul sa se invarta numai in jurul" liderului PSD, Liviu Dragnea, si ca ar trebui sa se discute si despre alte probleme. "Domnul Dragnea, nu vreau sa fiu prost inteles, mai ales…

- RAZBOI TOTAL… Mai mereu absent de la serviciu (sa nu uitam ca, inca, este presedintele CJ Vaslui, n.r.), pentru ca are mai mult treaba prin sediul PSD de la Bucuresti decat in judetul care l-a votat, Dumitru Buzatu a avut ieri o reactie de revolta fata de atitudinea colegilor sai, in Comitetul Executiv…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a comentat, luni, excluderea din PSD a lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu, apreciind ca decizia luata de conducerea social-democratilor "arata a disperare" din partea lui Liviu Dragnea ca "imperiul i se naruie". "Nu imi fac griji pentru Neacsu sau Tutuianu, dar ce a facut…

- "Am auzit de o valiza, dar ce mi s-a parut foarte interesant a fost ca ea a fost predata reprezentantului de la Rise Project din judetul Teleorman. Nu stiam ca exista in fiecare judet cate un reprezentant pregatit sa preia valiza, ca inteleg ca, daca a luat-o la judetul Teleorman, or mai fi si in…

- Presedintele PMP Eugen Tomac a adus luni in Parlament o valiza pentru liderul PSD Liviu Dragnea, aluzie la documentele despre Tel Drum si Dragnea gasite de jurnalistii Rise Project intr-o valiza. In bagajul adus de Tomac ar fi motiunea de...

- „Incepe o saptamana fierbinte pentru PSD”, anunța liderul PMP! Președintele PMP, Eugen Tomac, a scris, luni pe Facebook, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va renunța la miniștrii care nu mai raspund comenzilor sale "ca la o masea stricata", iar premierul Viorica Dancila doar va executa ordinele "vatafului…

- "Liviu Dragnea se crede Ceausescu. Asa cum pe Ceausescu au vrut sa il indeparteze 'agenturili straine', lui Dragnea i-a pus ochi rai 'un om foarte celebru in lume'. Scenariul se repeta... Deja s-a creat o monstruoasa coalitie a celebritatilor mondiale pentru debarcarea sau chiar eliminarea fizica…