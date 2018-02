Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la scoala de iarna a TLDE, ca ALDE „e singurul partid liberal din Romania”, iar PNL a ramas doar cu numele. De asemenea, acesta afirma ca PNL este „ca o fata in casa statului paralel”.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Sinaia, ca nu este 'foarte confortabil' cu solutia de scutire de impozite pentru domeniul IT, el aratand ca sunt oameni valorosi si in alte domenii si nu beneficiaza de aceleasi avantaje. "Eu nu sunt foarte…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Sinaia, ca Romania are in acest moment cea mai excesiva reglementare privind abuzul in serviciu, el pledand pentru o solutie de echilibru in acest caz. 'Eu cred intr-o solutie de echilibru (...). Eu cred ca noi suntem…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, vineri, ca in cadrul dezbaterii legilor justitiei din Parlamentul European a asistat la un concurs de epitete si atacuri din partea unor europarlamentari romani impotriva adversarilor politici, dar si la o campanie de fake-news.

- Președintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu va susține sambata, 10 februarie a.c., la ora 16.30, o conferința de presa, la finalul lucrarilor Școlii Politice de Iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților (TLDE), care are loc la Sinaia, jud. Prahova. In cadrul Școlii Politice de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere, joi, 8 februarie 2018, cu E.S. Cord Meier-Klodt, ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania. Intalnirea a prilejuit trecerea in revista a principalelor aspecte de interes actual ale agendei bilaterale, in contextul reciproc…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, vorbeste din nou despre statul paralel, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook, in care explica "elementele esentiale ale statului de drept" si sustine ca Romania este sub asediul sistemului paralel de putere, relateaza News.ro. El mai spune ca primeste…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca Darius Vâlcov, numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, este "foarte competent" si spera ca acesta sa îsi poata aduce contributia în Cabinetul Dancila. Întrebat…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri seara, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a ”rostit cuvinte de calde”, exprimandu-si disponibilitatea pentru a se intalni cu oficiali europeni si a discuta in detaliu despre legile Justitiei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sustinut marti ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul paralel”.

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România.

- Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a declarat, în aceasta seara, la Antena 3, ca vor urma alte documente care probeaza faptul ca DNA și SRI au înființat echipe mixte care au lucrat în dosare penale în așa fel încât sa strânga cât mai multe informații…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca o eventuala retragere a dreptului de folosinta de catre Familia Regala a Palatului Elisabeta ar insemna "un pas inapoi" fata de actualul statut pe care statul roman l-a acordat acestei familii.El a amintit ca in timpul presedintelui…

- Președintele Senatului lanseaza acuzații vehemente la adresa șefului statului. Calin Popescu Tariceanu susține ca președintele Iohannis patroneaza statul paralel și este o marioneta folosita de sistemul represiv din Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat ca nu reprezinta un lucru grav afirmatiile "foarte ponderate si care denota anumite rezerve" facute de catre presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, privind modificarea legilor justitiei…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, are nedumeriri dupa ce a citit scrisoarea prin care ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei in Romania au facut apel la „toate partile implicate” in procesul de reforma a justitiei „sa evite orice actiune care…

- Președintele Senatului din Romania, Calin Popescu Tariceanu, și-a exprimat admirația pentru Polonia, pentru ca știe sa-si respecte valorile, traditiile, independenta si suveranitatea, asta dupa ce Comisia Europeana a lansat procedura de sancționare a Poloniei.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca are anumite "nedumeriri" referitoare la scrisoarea comuna a celor sapte misiuni diplomatice in Romania si ca aceasta ar putea fi "rezultatul unei insuficiente cunoasteri" asupra continutului legilor privind functionarea Justitiei."Am…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina statului roman. El a fost imediat corectat de unul din initiatorii legii privind statutul Casei Regale, presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu. Acesta a spus…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Legile Justitiei | Scandal in Senat pe tema asocierii Romaniei cu Polonia. La VOT: Legea privind organizarea si functionarea CSM Sedinta de plen a Senatului a inceput, joi, cu dispute intre majoritatea parlamentara si Opozitie, dupa ce senatorul USR, Radu Mihail, a comparat Romania cu Polonia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si senatorul USR Mihai Gotiu au avut, miercuri, un schimb de replici pe holurile Parlamentului, cei doi acuzandu-se reciproc de incalcarea regulamentului Senatului, potrivit NEWS.RO.”Vreau sa-i transmit domnului presedinte, si sa-i transmiteti…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comentat, luni, ideea președintelui executiv al PSD, Nicolae Badalau, privind un referendum care sa ia in calcul schimbarea formei de guvernamant cu monarhia constitutionala, precizand ca ”merita o dezbatere cat mai ampla la nivelul societatii”. Președintele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, le-a transmis duminica un mesaj protestatarilor în care i-a rugat ca, în afara de informatiile pe care le preiau de pe retelele de socializare, sa faca un efort sa citeasca proiectul de modificare a legilor justitiei. "Pentru…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca in arcul guvernamental și la nivelul majoritații parlamentare nu s-a discutat despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis. "Aceasta chestiune eu am vazut-o numai vânturata în presa. Nimeni n-a discutat în…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca Parlamentul Romaniei deranjeaza pe multi oameni de la varful "sistemului paralel", iar teama acestora ca isi vor pierde functiile si puterea a generat "reactii nedemocratice, dincolo de limita Constitutiei". "Pe zi ce trece, constat ca Parlamentul Romaniei…

- Aflat in vizita la Arad, seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti care este situatia proiectului de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei regale, anuntand ca va intra in procedura legislativa saptamana viitoare. "Legea e la Senat, la Comisia…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a fost intrebat de jurnalisti, la Arad, despre modificarile aduse legilor Justitiei, aratand ca acestea sunt necesare “pentru consolidarea Justitiei”. “E la moda sa discutam despre coruptie, dar din pacate lumea vede doar coruptia financiara. La…

- ”Regele Mihai ramane un simbol al patriotismului, al dragostei fata de tara si popor, a afirmat, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. Ziua de astazi este una trista pentru poporul roman, a mai spus acesta, intr-un mesaj postat pe pagina de socializare. „Cu profund regret si durere…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a lansat, luni seara, noi critici la adresa sefului statului Klaus Iohannis, spunand ca a politizat Ziua Nationala, iar discursul pe care l-a avut de 1 Decembrie, la Cotroceni, a fost "menit sa imparta Romania in doua". "Inaintea zilei de 1 Decembrie,…

- Deputatul neafiliat Daniel Constantin, fost vicepremier, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, si cel al ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au scos Romania de pe lista partenerilor strategici ai SUA.''Mesajul SUA este fara precedent la adresa unui partener strategic si nu numai. Pastrarea independentei…

- "Calitatea profesionala indiscutabila pe care o are (ministrul Justiției — n.r.) i-a permis sa aiba o abordare globala pe intreg pachetul de legi ale Justiției și din perspectiva experienței pe care a dobandit-o la Curtea Constituționala. Ceea ce este iarași foarte adevarat: vedem ca mușuroiul a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat, luni, ca nu a primit inca nicio invitatie din partea Administratiei Prezidentiale pentru a participa la parada si receptia organizate cu ocazia zilei de 1 Decembrie, iar in cazul in care va primi nu ii va da curs. „Nu am primit o invitatie…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus, marti, ca in prezent exista o radicalizare si o “polarizare excesiva” a zonei politice, in contextul unui „climat de talibanism”. Tariceanu a mai precizat ca reprezentanti ai unor institutii de stat, inclusiv la nivelul presedintelui Romaniei,…