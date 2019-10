Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE, a scris pe Facebook ca pactul pentru bunastarea romanilor „este un subiect mult prea serios sa-l tratam doar electoral” și susține ca premierul Viorica Dancila trebuie sa vina in Parlament cu acest pact pentru a dovedi ca este „este mai mult decat o lovitura…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca intreg jocul politic, privit in ansamblul sau, da senzația unui blat intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis, pentru a merge braț la braț in turul 2 al prezidențialelor. Tariceanu a profețit și a spus ca prin astfel de jocuri, PSD va ajunge un partid…

- Vizita lui Klaus Iohannis in Statele Unite si intalnirea cu presedintele Donald Trump la Casa Alba a inceput sa produca deja primele efecte benefice pentru Romania, anunța liberalul Ionel Danca, care arata ca deja companiile americane anunta investiții de peste 10 miliarde de dolari in Romania. „Intalnirea…

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca e incapabil sa reacționeze uman, dupa ce acesta nu și-a întrerupt discursul de Ziua Marinei, când un militar american a leșinat. Tariceanu, care a anunțat ca dorește sa candideze și el la alegerile prezidențiale din noiembrie,…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj de opinie, in care președintele Klaus Iohannis, candidat al PNL pentru un al II-lea mandat in fruntea statului, ar fi votat in primul tur de 39% din totalul celor care au declarat ca merg la vot și au indicat o…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, spune ca va candida la alegerile prezidentiale pentru a se bate de la egal la egal cu Klaus Iohannis, sustinand ca soarta Romaniei trebuie sa fie in mainile politicienilor cu experienta si competenta, "nu a creatiilor de laborator, teleportate la Cotroceni".…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ii cere demisia lui Klaus Iohannis din funcția de președinte al Romaniei, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca amnistia și grațierea persoanelor...

- Presedintele PSD Viorica Dancila a iesit, joi, intr-un interviu la DcNews, cu declaratia ca isi va asuma candidatura la prezidentiale, in cazul in care partidul ii va cere acest lucru. Este o schimbare totala de discurs, dupa ce, pana acum, aceasta afirma ca nu ia in calcul candidatura si, mai mult,…