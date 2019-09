Călin Popescu Tăriceanu, mesaj dur la adresa lui Băsescu: "Bătrânul matroz nu poate să-mi ierte..." "Cand te injura Basescu e clar ca ești pe drumul cel bun. Batranul matroz nu poate sa-mi ierte ca nu am acceptat preluarea ostila, in anul 2005, a PNL-ului de catre el și compania și ca am refuzat ca in calitate de Prim-Ministru sa-i inghit toate marlaniile. Adevarul e ca atunci cand unul ca Traian "Petre-ești-cel-mai-bun" Basescu te face tradator, ori pur și simplu cand te injura in orice mod, iți face, de fapt, un mare serviciu de imagine. O vorba ințeleapta spune: "Cand soarele sta sa apuna, fapturile marunte arunca umbre lungi".

