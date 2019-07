Călin Popescu-Tăriceanu: La Caracal se conturează o situație înfiorătoare „Este o zi trista! O zi care confirma, din pacate, lucruri despre care am avertizat de nenumarate ori, in special in ultima perioada. Anume ca rolul unor instituții ale statului este deturnat de la rolul de protector al cetațeanului la cel de complice la abuzuri impotriva lui. La Caracal se contureaza o situație infioratoare: o crima care are un faptaș, dar și complici in randul celor platiți sa apere cetațenii, sa-i salveze in momentele dificile. Gandul ca Poliția – miliția? - și procurorii bajbaiau din poarta-n poarta intr-un oraș, totuși mic, dupa indicațiile bezmetice ale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Pompierii nu sting focul de imperechere al animalelor", scriu pompierii gorjeni. Apelul neobișnuit a venit pe 112 de la un un barbat dintr-un sat din Gorj, care are doua vaci și in curtea caruia ajungea un bou. Pentru a anima povestea, dispecerul de pe ISU Gorj i-a spus „Moș Peleus", iar povestea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca numirea lui Mircea Geoana in funcția de secretar general adjunct al NATO este o reușita pentru Romania și demonstreaza rolul pe care țara noastra in are in configurația Alianței Nord-Atlantice.„Anunțul secretarului general al NATO cu privire…

- "Nu trece zi fara sa aflam despre abuzuri. Astazi o persoana din sistemul de justiție! Nu o parere politica, nu o parere a analiștilor, ci una avizata, una de la firul ierbii!", scrie Calin Popescu Tariceanu, presedintele ALDE, pe pagina sa de Facebook. Liderul ALDE comenteaza, astfel, o scrisoare…

- Calin Popescu Tariceanu i-a transmis pe pagina de Facebook un mesaj lui Klaus Iohannis. Seful Senatului spune ca s-a terminat cu mimarea democratiei de catre presedintele "tuturor romanilor". "S-a terminat,...

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu critica opiniile conform carora ratarea ”marilor posturi europene” in favoarea statelor din Vest ar maximiza sansele ca Laura Codruta Kovesi sa obtina functia de procuror sef european

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, scrie pe Facebook, marti, referitor la discutiile despre posibilitatea ca Laura Codruta Kovesi sa castige postul de procuror-sef european, ca se teme ca rolul acesteia ar fi sa blocheze Romaniei accesul la fondurile europene. "Dupa impartirea marilor posturi…

- Calin Popescu Tariceanu a spus ca este bucuros ca in calitate de presedinte al Senatului a avut sansa sa isi puna semnatura pe legea care „a readus ziua de 10 Mai acolo unde ii e locul, in randul marilor sarbatori ale acestui neam”. „Suntem independenti, suntem natiune de sine statatoare. Toți politicienii…