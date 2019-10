Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, duminica seara, ca este increzator in sansele Guvernului Orban de a trece in Parlament deoarece criza politica din Romania nu trebuie prelungita. "Eu cred ca are mai multe sanse sa treaca decat nu pentru ca banuiesc ca si la ceilalti lideri politici…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Liderul PLUS Dacian Ciolos declara, la RFI, ca nu stiuesa-i fi propus cineva aliantei USR-PLUS sa intre la guvernare, pentru o discutie serioasa pe acest subiect”si precizeaza ca daca Guvernul Orban isi asuma ca dupa alegerile prezidentiale sa faca tot ce ii sta in putere pentru declansarea alegerilor…

- "Partidul Național Liberal a inaintat un proiect de lege in Parlament pentru desființarea Secției Speciale. Este in curs de dezbatere și normal ca Partidul Național Liberal susține acest proiect de lege. ALDE are posibilitatea sa voteze la orice fel de proiect de lege, sa voteze așa cum se poziționeaza…

- Adica, deocamdata, nu le cere sa treaca la PSD Președintele PSD, Viorica Dancila, a dat asigurari ca nu li se va cere celor din ALDE sa se inscrie in PSD drept condiție pentru continuarea colaborarii. Astfel ii incurajeaza practic pe toți reprezentanții ALDE cu funcții obținute politic și pe care nu…

- ​Calin Popescu Tariceanu nu este de acord cu remanierea anunțata de Viorica Dancila și insista cu restructurarea Guvernului. Mai mult, liderul ALDE spune ca nu va ramâne cu orice preț la guvernare. „Nu vreau sa fac parte dintr-o guvernare impotenta”, a declarat Tariceanu într-un…

- „Nu sunt mulțumit cu acest raspuns (n..r.: al premierului Viorica Dancila, privind remanierea) și am sa va explic despre ce este vorba pentru ca am vazut in ultimele zile și foarte multe comentarii neavenite, aprecieri ca ALDE șantajeaza premierul sau PSD. Nu poate fi vorba de un asfel de lucru pentru…