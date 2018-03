Stiri pe aceeasi tema

- PreAYedintele ALDE, CAƒlin Popescu-TAƒriceanu, a susAinut, luni searAƒ, cAƒ AYtie cAƒ unii colegi de-ai sAƒi au vorbit despre posibilitatea ca el sAƒ intre A®n cursa prezidenAialAƒ, A®nsAƒ cAƒ nu era de faAAƒ, altfel le-ar fi tAƒiat aEzavA¢ntulaE pentru astfel de discuAii.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese electorale.”Este unul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza a jurnalistului Cristian Tudor Popescu pe tema Congresului PSD din data de 10 martie și a jocurilor politice care stau in spatele pregatirii acestui eveniment deosebit de important pentru partidul de guvernamant.Digi24:…

- Deputatul PNL Cezar Preda, membru în comisia parlamentara pentru controlul SRI, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, la Târgoviste, ca el nu a fost invitat vreodata la chermeze ale SRI, sustinând ca ''politicienii care se

- Gigi Becali a inceput deja sa contureze lotul pentru sezonul viitor. Daca pe unii jucatori ii va pune pe liber, ca Larie, Artur Jorge sau Popescu, altul este pe placul patronului și i se va prelungi angajamentul scadent in vara. E vorba despre Filipe Teixeira, neobositul mijlocaș lusitan, care in toamna…

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a afirmat la Realitatea TV ca s-a întâlnit o singura data cu George Maior o singura data. "Domnul Maior m-a rugat sa ne vedem", a spus acesta.

- Fostul premier Victor Ponta sugereaza ca șeful PSD, Liviu Dragnea, va candida la prezidențiale, insa nu crede ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar fi interesata sa ajunga la Palatul Cotroceni. Ponta a adaugat ca nu este interesat sa candideze la alegerile prezidențiale din 2019. „Romania chiar merita…

- „Chestia femeii e o chestie foarte serioasa“ era o propozitie – cu toate variatiile posibile – care aparea frecvent, in interbelic, in conversatiile despre emancipare. Alexandrina Cantacuzino a luat chestiunea in propriile maini, si-a dedicat viata pentru ca femeia sa fie eliberata din chingile lumii…

- Mircea Sandu il face praf pe Razvan Burleanu: ”Acest derbedeu”. Luni, Mircea Sandu (65 de ani) s-a aflat in sala, la lansarea candidaturii lui Ionuț Lupescu la președinția Federației Romane de Fotbal. Cel care a parasit ”Casa Fotbalului” in 2014 l-a izbit violent pe actualul șef. Libertatea: Faceți…

- Cehoaica Ester Ledecka a devenit primul sportiv din istoria Jocurilor Olimpice de iarna care a castigat medalia de aur la schi alpin si la snowboard, dupa ce s-a impus sambata in proba de slalom urias paralel, iar sambata trecuta triumfase la slalom super-urias (schi alpin) in cadrul JO 2018 de la PyeongChang,…

- Gigi Becali i-a dat afara din lot pe Vlad și pe Enache. ”La Roma va apara Stancioiu”. Toate reacțiile dupa derby-ul Dinamo – FCSB 2-2. Primele victime de dupa remiza cu Dinamo sunt Enache, autorul unei mari ratari, și tanarul portar Andrei Vlad. Gigi Becali, patron FCSB: ”Enache nu va mai fi in lot.…

- Ministrul Apararii Naționale a transmis oficial, unui deputat interesat de „informații și dovezi” privind existența unui „stat paralel" in Romania, ca MApN „nu a identificat elemente și ingerințe” de natura sa afecteze prerogativele, locul și rolul instituției militare in cadrul Sistemului Național…

- Agentia Nationala de Integritate l-a declarat pe consilierul municipal Daniel Lambru, membru PSD, in incompatibilitate, acesta avand si functie de conducere intr-o institutie subordonata Consiliului Local. Este vorba despre Centrul de urgenta de zi si de noapte pentru persoanele adulte fara adapost.…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat luni ca parlamentarii partidului sau vor vota impotriva raportului Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. "Bine v-am regasit in Parlamentul paralel, Parlamentul paralel cu realitatea si problemele cetatenilor romani! Kafka si Marquez,…

- 'Se incearca deturnarea votului cetatenilor', a spus Tariceanu, la Palatul Parlamentului. Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a afirmat, duminica, la Antena 3, ca sefa DNA a chemat-o si a intrebat-o daca ar putea urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul…

- Pentru echipa pregatita de Boșco Vișatovici au marcat: Al. Coviț (de doua ori), Banac. V. Marcu, Mezin, Strain, Matuschka și Epure. „Am avut o prima repriza destul de buna. Dupa perioada grea de pregatire s-a acumulat și puțina oboseala, facand zilnic antrenamente, de luni pana vineri. Dupa…

- FC Arges – FC Petrolul 0-0 FC Arges: N. Grecu – Oancea, Ciuca, Vișa, Șerbanica – Raul Costin, Tabacariu – R. Grecu, Șerban, Nastasie – Buhaescu. Au mai jucat: Panait, Mihaescu, Martin, David, Cotiga, Tofan, C.Stoica, A. Popa și Nila. Antrenor: Emil Sandoi. Petrolul: Bolboasa – Antoche, Ichim (60 Frincu),…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, sambata, la Sinaia, ca ALDE este singurul partid liberal, in vreme ce PNL a ramas doar cu numele și ca, in realitate, este „o fata in casa” a statului paralel, conform Mediafax.ro.

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca partidul pe care il conduce este singurul cu adevarat liberal. „Trebuie facuta din acest moment o distinctie clara intre ceea ce inseamna valorile liberale si denumirile partidelor. Pentru ca PNL, chiar daca a ramas cu numele de partid liberal,…

- "In ultimul trimestru al anului 2017, taxa clawback a fost in valoare de 23,45%, mai mare cu 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul trei al aceluiasi an, cand a fost calculata la 19,42%", potrivit unui comunicat al Asociatiei Romane a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM).

- Șeful Senatului, Calin Popescu Tariceanu, face pe Facebook o analiza a ”statului paralel” dupa ce spune ca a refuzat participarea la ”UM Digi24” la o dezbatere pe acest subiect. Tariceanu susține ca statul de drept ”este sub asediul sistemului paralel de putere” daca de uitam la urmatoarele aspecte:…

- In ceea ce privește SPP-ul, Liviu Pop e de parere ca trebuie adaptat la standardele UE, la fel ca și alte servicii publice. „Intrebarea pe care ar trebui sa ne-o punem noi e `am adaptat serviciile romanești la ceea ce inseamna Uniunea Europeana?` Nu le-am adaptat, pentru ca lucram cu aceeași…

- Paralel cu negocierile ONU de la Viena, Rusia organizeaza marti un "Congres al dialogului national sirian" la Soci. O intalnire care ilustreaza ponderea Moscovei pe scena internationala, la patru ani dupa criza ucraineana condamnata de statele occidentale, scrie Le Figaro .

- Fostul premier Victor Ponta spune ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, avea la un moment dat relatii privilegiate cu ceea ce numeste acum "statul paralel". "Mi-e greu sa cred ca si-a declarat independenta", a declarat Ponta, la Digi 24.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a tinut un discurs in cadrul unui eveniment organizat de fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, in care a vorbit despre "tentaculele statului paralel" si a declarat ca europarlamentari romani si functionari romani din Comisia Europeana au dezinformat membrii…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, susține ca decizia Cabinetului Dancila de a renunța la serviciile SPP este una &"fireasca&", întrucât exista informații ca cei din SPP și-ar fi depașit atribuțiile și ar

- Golurile invingatorilor au fost marcate de Budescu, in minutele 18, 51 si 55. Tehnicianul Nicolae Dica a folosit urmatorul 11 de start: Nita – Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic, Pintilii, Ov. Popescu, Man, Budescu, Teixeira, Tanase. Echipa bucuresteana are programat ultimul amical din Spania, marti,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica, la Parlament, ca printr-o relatie „solida" Guvern - Parlament se va putea „restabili normalitatea in Romania", respectiv se va castiga „lupta cu statul paralel".

- Premierul desemnat Viorica Dancila si ministrii propusi in Cabinetul sau au avut, duminica, o intalnire cu liderii si parlamentarii PSD si ALDE. La final, Calin Popescu Tariceanu a declarat ca au discutat si despre continuarea luptei cu statul paralel, pentru ca, intr-un parteneriat Guvern-Parlament,…

- Centrul pentru Educație Antreprenoriala și Asistența in Afaceri a lansat astazi, 26 ianuarie, proiectul "Reconceptualizarea orientarii profesionale și consilierii in cariera II". Acesta iși propune sa sprijine tinerii din Republica Moldova in deciziile de cariera, pentru ca ele sa se bazeze pe necesitațile…

- Formatia Dinamo a invins, miercuri, cu scorul de 1-0, echipa poloneza Termalica B.B. Nieciecza, in al treilea meci amical din cadrul stagiului de pregatire in Cipru.Golul a fost marcat de Diogo Salomao, in minutul 42, din penalti. Tehnicianul Vasile Miriuta a folosit urmatoarea formula de…

- Elevii lui Miriuta s-au impus in meciul de verificare cu cei de la Termalica B.B, 1-0, mijlocasul Salomao fiind cel care a punctat din penalty. "Cainii" au reusit sa invinga pentru a treia oara consecutiv, ei depasind zilele trecute pe Aris Limassol, 5-0, si pe Austria Viena, 3-2. …

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.

- Nr. unic nr. format vechi : 668 212 2018 Data inregistrarii 11.01.2018 Data ultimei modificari: 12.01.2018 Sectie: SECTIA CIVILA Materie: Minori si familie Obiect: divort Stadiu procesual: Fond Parti Nume Calitate parte POPESCU GABRIELA Reclamant POPESCU GHEORGHE DANIEL Parat ...

- Daniel Chițoiu, secretar general al ALDE, a anunțat, dupa demisia prim-ministrului Mihai Tudose, ca „noua propunere oficiala pentru funcția de premier va fi facuta in cadrul coaliței de guvernare PSD-ALDE”. Pentru ALDE, „agenda de guvernare” și „poziția (premierului -n.r.) clara impotriva sistemului…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Guvernul turc a dezvaluit, luni, ruta noului canal navigabil care ar urma sa faca legatura intre Marea Neagra si Marea Marmara paralel cu stramtoarea Bosfor, un proiect ambitios cu o lungime de 45 de kilometri care ar urma sa rivalizeze cu alte proiecte similare precum canalul Panama sau canalul Suez,…

- Calin Popescu Tariceanu îi cere presedintelui Klaus Iohannis sa exprime o pozitie clara cu privire la influenta sistemului paralel în justitie. Într-un mesaj postat pe Facebook, președintele Senatului face referire la cererea exprimata de Victor Alistar în cadrul CSM, de a…

- Romania a castigat Trofeul Carpati la handbal masculin, dupa ce a invins ieri Portugalia in finala intrecerii de la Calarasi cu 26-23 (15-10). Pentru Romania au evoluat jucatorii: Popescu, Iancu – portari; M. Bujor, Ramba, Simicu 5, Rotaru 2, Grigoras ...

- Simona Halep, nr. 1 WTA, a castigat sambata, pentru a doua oara, turneul de la Shenzhen. A invins-o, in finala, cu scorul de 6-1, 2-6, 6-0, pe detinatoarea titlului, sportiva ceha Katerina Siniakova, locul 47 WTA si cap de serie numarul 6 „Nu am vazut meciul, nu pot sa comentez decat scorul. Era de…

- Fostul ministru iese la rampa si vine cu noi acuzatii incredibile despre ziaristii care ar fi abonati ai 'statului paralel'. Elena Udrea a marturisit, intr-o interventie prin telefon la Romania TV, ca PDL a platit bani grei catre jurnalisti cunoscuti, in timpul campaniei electorale. Fostul ministru…

- ”Constat ca statul roman ramane fara cetațeni iar statul paralel fara cercetați. A mai plecat și Sebastian Ghița sau Puiu Popoviciu. Asta denota o neincredere mare in sistemul de justiție”, e de parere analistul politic. Amintim ca Radu Mazare a parasit Romania și se afla in Madagascar unde…

- Intr-o scrisoare adresata avocatilor Focsa Ioana si Barbacioru Tiberiu, Radu Mazare scrie ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar. Mazare sustine ca va reveni doar cand va exista o justitie reala.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca beneficiarul statului paralel este presedintele Klaus Iohannis. "Nu cred ca este strain presedintele Iohannis. In primul rand crede ca este beneficiar. Parerea mea este ca are o perceptie gresita daca asta crede, pentru ca ar trebui…

- Guvernul condus de premierul Mihai Tudose a dat o Ordonanța de Urgența prin care parlamentarul nu mai poate cumula doua pensii speciale. Daca pana la OUG 103/2017, parlamentarii puteau cumula doua pensii speciale, precum pensia de parlamentar cu pensia de funcționar parlamentar, pensia de parlamentar…

- În ajunul sarbatorilor de iarna, se amplifica grijile parinților, dar și emoțiile copiilor preșcolari pentru matineul dedicat Anului Nou. Parinții sunt în cautarea celui mai frumos costum de carnaval, în care se vor prezenta cei mici la matineul de la gradinița. În același…

- Parlamentarii liberali s-au declarat nemultumiti de faptul ca sedinta de luni a plenului comun in care se dezbate proiectul de buget pe anul 2018 se desfasoara in paralel cu sedinta de plen a Senatului. "Cred ca nu s-a inteles cu exactitate ce s-a intamplat incepand cu ora 15,00. As vrea sa va informez…

- Potaissa Turda a pierdut astazi, scor 28-34, in fata celor de la Minaur Baia Mare, intr-un meci care a contat pentru sferturile de finala ale Cupei Romaniei, editia 2017-2018. POTAISSA TURDA – MINAUR BAIA MARE 28-34 (14-15) Potaissa Turda: Cintec (4 goluri), Zacaciurin (4), Rotaru (3), Thalmaier (3),…

- FCSB (STEAUA) - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE 2017 DIGI SPORT. LIVE STREAMING ONLINE TELEKOM Echipele probabile: FCSB: Nița - Enache, Larie, Momcilovici, Morais - Pintilii, Nedelcu - Man, Tanase, Coman - GnohereRezerve: A. Vlad, Alibec, L. Filip, Vl. Achim, Golofca, Ov. Popescu, D. Benzar Viitorul: Tordai…