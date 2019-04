Stiri pe aceeasi tema

- Programul „Rabla 2019” va demara pana pe 5 aprilie, a declarat luni ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu. Guvernul si-a propus sa aloce, la fel ca si anul trecut, fonduri pentru pana la 50.000 de vouchere. „Stiu ca dumneavoastra, industria, la fel ca foarte multi romani, asteptati demararea…

- Primarul Municipiului Ploiești, Adrian Dobre, a numit-o pe Grațiela Gavrilescu „aceasta Dancila a Ploieștiului”, cu trimitere la declarația ministrului Mediului ca Guvernul nu a reușit sa gaseasca o formula matematica pentru a introduce o noua taxa auto.Vezi și: Istanbul si Bucuresti, in topul…

- Viceprim-ministrul si ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, cea care ocupa si functia de presedinte ALDE Prahova, a reactionat dur in ceea ce priveste unul dintre cele mai fierbinti subiecte din Ploiesti si anume anuntul Veoliei Energie privind faptul ca nu va mai putea sa livreze agent termic incepand…

- Se intampla rar sa vezi doi miniștri in exercițiu mergand pe strada și imparțind flori trecatorilor. La Campina, acest lucru parea de-a dreptul imposibil, dar iata ca s-a intamplat ieri, de 8 Martie, cand ministrul Mediului - Grațiela Gavrilescu și ministrul de Externe - Teodor Meleșcanu, ambii parlamentari…

- "La multi ani tuturor femeilor!" - a fost mesajul presedintelui Klaus Iohannis, pe Facebook, insotit de o fotografie cu frezii si trandafiri. "De 8 Martie, ne exprimam recunostinta, admiratia si respectul pentru femeile din viata fiecaruia dintre noi. Sotiilor noastre, mamelor noastre, fiicelor…

- Violeta Stoica Regruparile de forțe in taberele politice din Prahova contureaza intr-o noua lumina eșichierul politic al județului, in pragul unei perioade extrem de tensionate din punct de vedere electoral – anul acesta sunt alegeri europarlamentare și prezidențiale, iar in 2020 – alegeri locale și…

- Astazi, in prezenta sefei organizatiei ALDE judetene, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a invitatilor de la centru, secretarul partidului Daniel Chitoiu si europarlamentarul Norica Nicolai, dar si a membrilor ALDE prahoveni, partidul liberalilor si democratilor a facut o demonstratie de forta.…

- Nici nu a inceput bine anul 2019, ca deja ministrul ALDE al Mediului, Grațiela Gavrilescu, este cu nervii la pamant, pentru simplul motiv ca nu știe cum sa dezamoseze scandalul gropii de gunoi din Pasul Mestecaniș, mai exact din comuna suceveana Pojorata....