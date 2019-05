Călin Popescu Tăriceanu: În acest moment, ar fi fost utilă o restructurare a Guvernului "Acest subiect tine aproape exclusiv de resortul premierului, care are responsabilitatea cabinetului. Eu mi-am spus punctul de vedere. Mi-l pastrez. Cred ca ar fi fost, in acest moment, utila o restructurare, dintr-un motiv foarte clar: presedintele vad ca este dispus la fiecare propunere de remaniere care este determinata nu de necesitatea schimbarii unor ministri pentru lipsa de performanta, ci pentru ca urmeaza sa plece la Bruxelles in calitate de eurodeputati, sunt motive obiective si chiar si in aceste situatii presedintele face acelasi joc, pe care l-a facut de un an incoace, de a bloca… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Stiri pe aceeasi tema

