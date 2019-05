Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis incearca sa deturneze alegerile pentru Parlamentul European prin convocarea unui referendum pe justitie in aceeasi zi cu acestea, a afirmat presedintele Senatului roman si al...

- Liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, sambata, ca dupa alegerile europarlamentare se va stabili in coalitie modul in care se va merge la prezidentiale, el afirmand ca isi doreste ca liderul PSD Liviu Dragnea ''sa fie si sa ramana liber''. Intrebat, intr-o conferinta de presa sustinuta…

- „Președintele nu a chemat partidele la o consultare. O consultare, in accepțiunea mea, ar fi insemnat sa intrebe partidele ce parere au. Ne consultam asupra unei teme. Nu, președintele a chemat ca sa informeze partidele. Pentru asta nu era nevoie de o chemare la Cotroceni, de o consultare. Eu…

- Președintele Klaus Iohannis și premierul Viorica Dancila participa, marți, de la ora 14.00, la ședința comuna solemna a Senatului și Camerei Deputaților dedicata aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO și a 70 de ani de la inființarea Alianței Nord-Atlantice, scrie Mediafax.Potrivit…

- Președintele ALDE și al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata, la Slatina, ca nu va merge sa voteze la referendumul pentru Justiție pe care vrea sa-l organizeze președintele Klaus Iohannis. Tariceanu spune ca organizarea referendumului este o greșeala și ca acesta ar putea perturba…

- Facebook planuiește sa intensifice eforturile privin combaterea dezimformarii înainte de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai, au anunțat luni reprezentanții companiei, relateaza Mediafax citând Reuters. Compania se afla sub presiune înca de…

- „Daca as fi, dar nu sunt, in locul dlui Iohannis as face (referendum - n.r.), da. Alegerile europarlamentare de anul acesta trebuie sa fie mai mult decat cei 33 de doamne si domni pe care ii trimitem in Parlamentul European, trebuie sa fie despre legitimitatea de a conduce tara. In acest moment,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca organizarea simultana a unui referendum si a unor alegeri constituie o problema politica, "pentru ca este incorect sa folosesti o tema de referendum pentru a influenta alegerile".Citește AICI cine sunt romanii care risca sa fie…