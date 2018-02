Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a spus sambata ca Darius Valcov, consilier de stat al premierului Viorica Dancila, condamnat joi de instanta suprema la opt ani de inchisoare cu executare, are, pana la condamnarea definitiva, "aceleasi drepturi ca oricare alt cetatean", transmite News.ro.

- Intrebat la Palatul Parlamentului cum comenteaza faptul ca Darius Valcov, angajat la Guvern, a fost condamnat la inchisoare, Liviu Dragnea a raspuns ironic: „Trebuie omorat azi, acum. Impuscat”. “E o condamnare in prima instanta. Nu sunt jurist, nu sunt avocat, imi este foarte greu sa comentez o astfel…

- Traian Basescu, despre condamnarea lui Darius Valcov. Fostul președinte i-a transmis liderului PSD, Liviu Dragnea, ca menținerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentința prin care a fost condamnat la opt ani de inchisoare nu este una definitiva. „Daddy, e groasa…

- UPDATE: "Nu-i dau sfat domnului Darius Valcov. E o condamnare in prima instanta, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este greu sa comentez o astfel de decizie, in schimb am o parere de rau. Pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani care au avut in 2017 pensii si salarii mai mari,…

- 'Nu sunt mandatat sa ofer niciun fel de comentariu in privinta acestui subiect. Daca Guvernul Romaniei va avea ceva de spus, cu siguranta o va face si va anuntam', a declarat Nelu Barbu, intrebat de jurnalisti daca are vreun mesaj din partea premierului Viorica Dancila referitor la situatia consilierului…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic. Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila in legatura cu situatia lui Darius Valcov,…

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe Darius Valcov, fost primar al Slatinei si fost ministru de Finante, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, relateaza Digi24 . Este vorba…

- Darius Valcov, consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost condamnat astazi la 8 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, sentinta in dosarul lui Darius Valcov, consilier de stat al premierului, fost primar al orașului Slatina si ministru al Finantelor, care este acuzat de trafic de influenta si spalare de ...

- Fostul premier Victor Ponta a declarat luni ca Liviu Dragnea a vorbit "in oglinda" atunci cand a afirmat ca nu discuta cu "turnatorii si santajistii". Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Ponta a fost intrebat…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, in legatura cu solicitarea in care fostul premier Victor Ponta cere DNA sa ii comunice calitatea din dosarul Tel Drum, ca Ponta „nu știe in ce s-a bagat". Reactiile presedintelui PSD au venit dupa declaratiile date de Ponta luni, la Inalta Curte de…

- PNL a anuntat vineri ca va face orice pentru a se opune „demersurilor anti-romanesti si anti-occidentale ale trupei conduse de Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu”, iar premierul Dancila va trebui sa explice cum va implementa programul de guvernare. Liberalii mai spun ca Guvernul trebuie sa…

- Parchetul General dezminte existenta unei anchete în curs în legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. "Având în vedere informatiile aparute în spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului…

- „La termenul de astazi, de contestare a masurilor asiguratorii, am recuzat instanta, avand in vedere ca domnul judecator s-a mai pronuntat in acest dosar. Instanta a ramas in pronuntare pe cererea de recuzare si se va da termen ulterior”, a declarat, la iesirea din sala de judecata a Inaltei Curti de…

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani.

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3. Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai mult ore, în biroul sau, cu șeful ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cu Varujan Vosganian și cu Darius…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- Potrivit unui anunt publicat pe pagina de internet a Consiliului, joi va avea loc sustinerea interviului pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Instantei supreme. Judecatorul care si-a depus candidatura este Mirela Sorina Popescu, cea care ocupa aceeasi functie din 24 ianuarie 2015. Conform…

- Primarul din Sibot, Ilie Tomuș, a formulat contestatie in anulare la decizia definitiva de incompatibilitate. Primarul comunei Sibot din Alba, Ilie Tomus (PNL), a formulat o contestație in anulare la decizia definitiva a Inaltei Curți de Casație și Justiție, din 17 noiembrie 2017, prin care s-a constatat…

- Procurorul DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani, in care este acuzat ca a primit in total suma…

- Anul trecut a adus atat modificari legislative importante, cat și decizii obligatorii ale Curții Constituționale și Inaltei Curți de Casație și Justiție. La inceput de an, e momentul unei scurte reamintiri. Pe 21 ianuarie 2017, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 965/2016, pentru modificarea…

- Judecatoarea Simona Camelia Marcu, membru CSM din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si-a anuntat vineri candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ea isi va prezenta in sedinta CSM proiectul de management. AGERPRES/(AS - autor: Madalina…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Voicu pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite. Pentru aceeasi infractiune va fi judecat si Dan Lucian…

- Marius Nicoara, suspendat din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj Senatorul de Cluj Marius Nicoara si-a depus cererea de suspendare din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj dupa condamnarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Statutul PNL prevede ca cei cu functii de conducere la nivelul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide astazi in cazul contestatiei facute de judecatoarea Camelia Bogdan impotriva deciziei CSM de excludere din magistratura. Camelia Bogdan este suspendata in acest moment din functia de magistrat, pana la solutionarea acestui proces. Decizia o sa fie definitiva.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta astazi sentinta definitiva in dosarul in care fostul ministru de interne, Gabriel Berca, a fost judecat pentru trafic de influenta. In luna mai 2016, acesta a fost condamnat de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare cu executare. In acelasi…

- Decizia instantei supreme, de a respinge contestatia lui Liviu Dragnea la punerea sub sechestru a bunurilor, este una partial nelegala, sustine avocatul presedintelui PSD, Flavia Teodosiu. "Din punctul meu de vedere, o vad partial nelegala. Noi am mai invocat niste aspecte care erau obligatoriu…

- Mirela Chera, martor in dosarul in care președintele PSD Liviu Dragnea este judecat pentru infractiuni in legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la DGASPC Teleorman, a declarat in fata judecatorilor de la ICCJ ca fostul șef al CJ Teleorman “era Dumnezeu” in judet. Mirela Chera este sef serviciu…

- Mirela Chera este sef serviciu asistenta sociala in cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, avand aceasta functie si la momentul comiterii presupuselor infractiuni investigate in dosar. Martorul le-a spus judecatorilor ca fostul director…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori si inculpati in dosarele in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, au fost trimisi in judecata de DNA.

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM, a decis, vineri, comisia parlamentara speciala, dupa dezbateri aprinse. Amendamentul a fost propus in primavara…

- Avocatul iesean Victor Ion Axinte a fost condamnat definitiv astazi la 5 ani si 8 luni de inchisoare, in urma deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Anterior, in prima instanta, acesta primise o pedeapsa de 5 ani si 10 luni. La inceputul acestui an, avocatul a provocat un accident…

- Fostul deputat Sebastian Ghița a fost achitat în dosarul în care este acuzat de procurorii DNA ca l-ar fi mituit pe fostul primar al Ploieștiului, Iulian Badescu. Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) își susțin soluția de achitare,…

- Litigiul municipalitatii Constanta cu societatea de salubrizare Polaris a fost suspendat. Decizia este definitiva si a fost luata azi de judecatorii din cadrul Curtii de Apel Iasi. Instanta a constatat "admisibila sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile…