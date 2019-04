Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a fost huiduit sambata la Iasi, in fata Teatrului National, unde urma sa participe la o actiune de partid, mai multe persoane strigand “Mincinosule“,“Tradatorule“ si “Hotule“.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova:…

- Delgaz Grid a comunicat ca, incepand cu luna in curs, clienții companiei din Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui sunt informati prin intermediul unui nou canal despre intreruperile planificate in alimentarea cu energie. Astfel, ei vor primi un SMS cu cel putin 48 de ore inainte de lucrarea…

- Sambata, 23 martie 2019, s-a desfașurat Faza Zonala a Olimpiadei Naționale Corale in Aula Colegiului Național “Unirea”, la care au participat 24 formații corale din 8 județe (Bacau, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, Vrancea). Concursul s-a organizat pe doua categorii, carora le corespund…

- Delgaz Grid este distribuitorul licențiat de gaze naturale in 20 de judete din partea de nord a Romaniei (Cluj, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Salaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț si Bacau) si de energie electrica…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare nowcasting Cod galben de ninsoare si intensificari ale vantului, valabila in orele urmatoare in opt judete din Moldova. Potrivit meteorologilor, pana miercuri, la ora 02:00, in judetele Suceava, Bacau, Vrancea si Neamt (zona joasa),…

- INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 11 februarie, ora 20 – 13 februarie, ora 10 Fenomene vizate: precipitații in general moderate cantitativ și intensificari temporare ale vantului Zone afectate: Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Bacau, Vrancea, Neamt, Galati In intervalul menționat, temporar…

- ANM a emis mai multe avertizari cod galben de ceața, județele vizate fiind Suceava, Vaslui, Bacau, Vrancea, Botosani, Neamt, Galati, Iasi, Bistrita-Nasaud, Satu Mare, Gorj și Dolj pana la ora 8.00, Constanța și Tulcea pana la ora 10.00, respectiv Ialomita, Braila, Buzau, Calarasi, Giurgiu, Teleorman…

- Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat vineri, 18 ianuarie pe mai multe strazi din Alba Iulia Compania Delgaz Grid informeaza ca pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de distributie este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale vineri, 18 ianuarie,…