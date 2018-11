Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, referitor la cererea de urmarire penala care ar fi fost emisa pe numele sau ca nu a primit nicio instiintare. In spatiul public au aparut informatii ca s-ar fi cerut urmarirea sa penala in dosarul Microsoft.

- DNA a cerut Parlamentului avizarea urmaririi penale impotriva președintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la 10 ani de cand era prim-ministru, pentru ca ar fi semnat doua acte adiționale privind Microsoft. „Nici nu știam și nici nu știu, pentru ca, pana in acest moment, nu am primit nicio astfel…

- ”In legatura cu informațiile vehiculate in mass-media, doresc sa fac urmatoarele precizari: Pana la aceasta ora, nu am primit nici o comunicare oficiala, referitoare la inceperea urmaririi penale intr-un dosar al DNA; In legatura cu informațiile vehiculate de presa, referitoare la presupuse…

- Calin Popescu Tariceanu face o serie de precizari dupa ce s-a aflat ca DNA a trimis la Senat o cerere de incuviintare a urmaririi penale pe numele sau. Presedintele Senatului ar fi acuzat ca a luat mita in afacerea licentelor Microsoft."Am vazut informatiile care s-au vehiculat in ultimele…

- Vicepremierul Viorel Stefan paraseste Guvernul, in prag de remaniere guvernamentala. Acesta a anuntat, miercuri, ca si-a depus candidatura pentru presedintia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). „Nu este o noutate ca mi-am depus candidatura pentru presedintia ASF si urmeaza acest proiect”,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca este de resortul Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei sa vina cu un set de propuneri care sa puna in acord Codul penal si Codul...

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca Viorica Dancila nu trebuie judecata prin prisma unor greșeli și ca a primit semnale de la Bruxelles ca prestația acesteia a fost una buna."Alaltaieri m-am intalnit cu doamna premier. Colega mea Renate Weber a fost prezenta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti ca a vorbit cu foarte multi romani care i-au marturisit „stupefactia fata de violentele de limbaj”, care au dus ulterior la violentele de strada, si i-ar fi cerut sa intervina public. Acesta catalogheaza gestul politicienilor care depun…