Călin Popescu Tăriceanu: Guvernarea nu mai are suflu. PSD să se retragă de la guvernare "Problema principala este ca in momentul de fata guvernarea pare istovita, guvernul acesta nu mai are suflul necesar si, mai mult de atat, exista un climat public de respingere a acestei guvernari. Si-a epuizat resursele si doamna Dancila ar trebui sa inteleaga asta. Solutia cea mai buna, si in PSD se discuta asta, ar fi ca PSD sa iasa de la guvernare si sa dam posibilitatea unei altei solutii politice. Exista un curent de opinie care se vede in sondaje, favorabil pentru partidele din opozitie si eu cred ca, daca ai simtul politic necesar, cel mai bine este sa te retragi, si iti vezi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

