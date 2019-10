Călin Popescu Tăriceanu: Guvern PNL monocolor, condiţie pe care nu o negociem. Replica lui Orban "Am cerut in mod explicit PNL sa formeze un guvern monocolor, aceasta fiind intr-adevar o conditie foarte serioasa in baza careia vom putea da sau nu votul nostru. (...) Unele dintre conditii nu fac decat sa reprezinte un element de profilare clara pentru noi, dar sunt o serie de chestiuni pe care le-am discutat, sigur civilizat, dar asupra carora nu negociem, cum ar fi chestiunea guvernului monocolor. Mi se pare usor nefiresc daca PNL intentioneaza sa formeze un guvern multicolor, alcatuit din mai multe partide. Riscul este ca PNL sa devina minoritar in propriul guvern, pentru ca PNL are pana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

