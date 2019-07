Călin Popescu Tăriceanu: Eu şi colegii mei nu suntem legaţi ombilical de guvernare "In pofida faptului ca am sentimentul unei responsabilitati politice, eu si colegii mei nu suntem insa legati ombilical de guvernare. Unii dintre colegii din PSD fac o apreciere gresita, care mi-a si ajuns la urechi: 'ALDE nu o sa plece de la guvernare pentru ca Tariceanu este presedinte al Senatului'. Functia de presedinte al Senatului este una extrem de onoranta pentru mine, dar nu sunt legat de chestiunea asta. Nici pe colegii mei care sunt ministri nu i-a nascut mama ministri, nici pe mine - presedinte al Senatului. Am avut in timpul activitatii mele politice diferite functii de inalta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca partidul sau nu este "legat ombilical de guvernare", subliniind ca nu tine la functia de presedinte al Senatului. "In pofida faptului ca am sentimentul unei responsabilitati politice, eu si colegii mei nu suntem insa legati ombilical…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca ALDE nu e legat „ombilical” de guvernare. El a adaugat ca daca PSD nu împarte responsabilitațile și ia decizii singur atunci ALDE ar putea sa renunțe la a avea portofolii guvernamentale, potrivit Mediafax.„Daca pâna…

- „Daca pana acum coaliția nu a funcționat la parametrii optimi nu va așteptați ca dupa camania electorala situația sa se amelioreze. Riscurile sunt sa se deterioreze și mai mult situația care de multe ori e foarte tensionata. Sunt colegi de-ai mei care au cerut mai mult sau mai puțin sa ieșim de la…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, se declara dezamagit de comportamentul PSD fata de partidul sau. Presedintele Senatului afirma ca exista posibilitatea iesirii de la guvernare, mutare ceruta de unii dintre colegii sai."Sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. Sunt nemulțumiți.…

- ​Viorica Dancila nu exclude cooptarea la guvernare a Pro România, precizând ca aceasta varianta nu a fost dicutata cu colegii din PSD și nici macar cu Victor Ponta. Șefa Guvernului a precizat ca a avut discuții cu Ponta, însa acestea nu au fost negocieri privind intrarea la guvernare.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, nu exclude posiblitatea constituirii unei alte aliante electorale, in cazul in care PSD si ALDE nu vor avea un candidat comun la alegerile prezidentiale. Liderul ALDE a facut aceasta declarație dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat joi in premiera…

- "Ceea ce se intampla in ultima perioada ma face sa cred ca nu am cum sa obtin o asemenea nominalizare. De altfel, eu voi fi plecat din tara la momentul Congresului PSD, moment in care se va lua o asemenea decizie si mie greu sa cred (...). Eu nu ma retrag niciodata dintr-o functie, dintr-o cursa,…

- Functia de Avocat al Poporului revine ALDE, potrivit unei intelegeri dintre Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu. Potrivit unor surse politice, liderul ALDE o sustine pe Renate Weber pentru postul ocupat acum de Victor Ciorbea. Renate Weber a ratat un nou mandat de europarlamentar, dupa ce ALDE…