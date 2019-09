Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta critica in termeni duri declaratiile presedintelui Klaus Iohannis, care a cerut public demisia procurorului sef al DIICOT pentru felul in care decurge ancheta din cazul Caracal, Ponta spunand ca presedintele trebuie sa se ocupe de toti romanii, nu de un caz."Romania…

- M-am inșelat in privința dumneavoastra, domnule Tariceanu! "Domnule Tariceanu, Cand am luat 12% la primaria Craiova ma dadeați exemplu peste tot in țara și nu mai conteneați cu aprecierile la adresa mea. Mi-ați spus de atatea ori ca am sprijinul dvs și ca sunteți sigur ca echipa…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni inlocuirea rapida a candidatilor Romaniei si Ungariei, dupa ce nominalizatii celor doua tari pentru postul de comisar european au fost respinsi de Comisia Afaceri juridice (JURI) a PE din cauza unor conflicte de interese,…

- "Noi avem o serie de temeri si daca nu reuseste nimeni sa ni le lamureasca, atunci vom avea o pozitie. In primul rand, nu intelegem iesirea de la guvernare si o alianta cu Pro Romania si retragerea candidatului nostru din cursa electorala. Sunt trei lucruri care se leaga intre ele pentru care nu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, la „Gandurile lui Cristoiu”, ca a decis cu Liviu Dragnea inca de CEx-ul de anul trecut ca acesta sa fie candidatul unic al coalitie pentru alegerile prezidentiale, insa era prea devreme pentru a anunta public si ca „doamna Dancila sigur ca…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi, la „Gandurile lui Cristoiu”, ca a decis cu Liviu Dragnea inca de CEx-ul de anul trecut ca acesta sa fie candidatul unic al coalitie pentru alegerile prezidentiale, insa era prea devreme pentru a anunta public si ca „doamna Dancila sigur ca…

- Președintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, a declarat marți, la Craiova, ca Liviu Dragnea a fost al lor și spune ca, la fel ca un "copil care greșește in casa", nu il dai afara din familie, ci ii spui...

- Președintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat, intr-un interviu pentru MEDIAFAX, ca l-a pus pe ganduri faptul ca nu a fost consultat in privința desemnarii comisarului european, in contextul speculațiilor cu privire la o ințelegere intre Viorica Dancila și Klaus Iohannis: „Aceasta maniera de…