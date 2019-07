Călin Popescu Tăriceanu, după discursul lui Klaus Iohannis: Inepții. S-a trezit din somn și a vrut să facă un atac politic „Declarația facuta acum de președinte arata planul politic pe care il are. El vrea sa foloseasca aceasta tragedie pentru a amplifica emoția sa sa creeze acea emoție ca la Colectiv. Și le face singur discursurile? I le face altcineva? A spus inepții de la un cap la altul. Ce legatura au legile justiției? Chestiunile de ordin penal la care s-a referit, el nu știe ca ele urmeaza sa primeasca avizul de constituționalitate. Nu au intrat in vigoare. Nicio modificare la coduri nu vizau chestiuni legate de funcționarea instituțiilor, raporturi politie și procuratura care nu au funcționat. E complet… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

