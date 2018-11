Stiri pe aceeasi tema

- PreAYedintele Senatului, CAƒlin Popescu TAƒriceanu, a prezentat, marAi, proritAƒAile ALDE, pe care le va prezenta colegilor din coaliAia de guvernare, astfel A®ncA¢t infrastructura sAƒ fie extinsAƒ AYi modernizatAƒ pe proiecte strategice. Un proiect vizeazAƒ continuarea drumului european E85 BucureAYti-Roman.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca procurorul general, Augustin Lazar, incearca prin comunicate precum cel al Parchetului General referitor la HG 231/2005 sa isi justifice "actiunile de procuror comunist", liderul ALDE sustinand ca acea hotarare de guvern "nu se refera…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat, marți, in Comisia parlamentara care investigheaza daca SPP s-a implicat in activitatea unor partide politice. Tariceanu a declarat, in fața membrilor Comisiei, ca nu a avut din partea Serviciului de Protectie și Paza „nicio semnalizare”…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a avut cuvinte de apreciere la adresa liderului grupului ALDE, Guy Verhofstadt, pentru ca acesta a ridicat in Parlamentul European o problema de fond legata de functionarea statului de drept, "un lucru care nu se regaseste in nicio alta tara democratica…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca Viorica Dancila nu trebuie judecata prin prisma unor greșeli și ca a primit semnale de la Bruxelles ca prestația acesteia a fost una buna.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, intr-o declaratie difuzata luni seara de Antena 3, ca el si familia sa au fost ascultati inca din anul 2008, el precizand ca a cerut Parchetului interceptarile realizate in cazul sau

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, este audiat in Comisia de politica externa a Senatului, iar acesta a firmat ca va prezenta un raport cu activitatea sa din ultimii trei ani. Presedintele Senatului, membru in comisie, Calin Popescu Tariceanu, considera declaratiile sale cu privire la scrisoarea…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, nu a dorit sa comenteze postarea europarlamentarului ALDE Renate Weber, prin care aceasta cerea demisia lui Darius Valcov, dar a mentionat totodata ca publicarea fisei de externare a unei persoane "nu este ceva normal". "Cred ca in virtutea…