Motiune de cenzura. "Draga Viorica, nu aveam nici cea mai mica intenție sa iau cuvantul, am fost parteneri doi ani și jumatate. Daca m-aș fi apucat eu sa dau din casa, fii convinsa ca aveam argumente de zece ori mai tari decat au cei de la PNL sau de la USR. Ai ținut un discurs in care in care m-ai atacat in mod neelegant. Ma așteptam la altceva de la o persoana care a petrecut noua ani la Bruxelles. (...) Toate jocurile pe care le-ați facut de racolare a unor membri ALDE, a unor parlamentari, asta este stilul dumneavoastra? Imi pare foarte rau! Asta este un stil de lumea a treia și eu care…