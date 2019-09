Călin Popescu Tăriceanu, dezvăluiri. De ce s-a rupt alianţa cu PSD ”Toate analizele converg catre aceeași constatare și anume aceea ca aceasta guvernare, cu toate ca in plan economic a avut rezultate bune, aș spune, și dupa cum știți in toata lumea criteriile economice sunt cele care fac cetațeanul sa considere ca țara lui merge intr-o direcție buna sau proasta, ei bine, la noi situația este in felul urmator din punct de vedere economic Romania a inregistrat in ultimii ani printre cele mai inalte rate de creștere a Produsului Intern Brut, s-au marit salariile, s-au marit pensiile, șomajul a scazut extrem de mult astfel ca in momentul de fața discutam despre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

