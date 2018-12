"Nu am discutat acest lucru cu colegii din PSD. O sa discutam, pentru ca asa am fost anuntati, ca presedintele (decide - n.r.) dupa 1 decembrie. Acum nu stim ce inseamna dupa 1 decembrie, dar cred ca trebuie sa existe un termen rezonabil, dar cat mai scurt, avand in vedere ca ministerele in cauza trebuie sa fie conduse si prin urmare cred ca decizia presedintelui trebuie sa fie una cat mai grabnica, nicidecum de a taragana semnarea decretelor privind numirea ministrilor in functia respectiva. Dupa cum stim, aceasta reglementare este suficient de clara. Cu toate ca CCR a adaugat la Constitutie…